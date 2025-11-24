Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σήμερα στην έγκριση και ανάρτηση των αρχικών πινάκων του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» που αφορούν περισσότερους από 33.000 πολίτες απ’ όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου 25.000 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 720 εκατ. ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ). Από την τρέχουσα εβδομάδα οι δικαιούχοι θα μπορούν να προχωρήσουν στην επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος και θα ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των προκαταβολών.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προσφέρει υψηλά ποσοστά επιχορήγησης και ειδικό προϋπολογισμό για ευάλωτα νοικοκυριά, οικογένειες με ΑμεΑ, οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, σεισμόπληκτους και πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Μετά και την έγκριση των πινάκων του «Εξοικονομώ 2025», ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών που εντάχθηκαν σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης το τελευταίο δεκαπενθήμερο υπερβαίνει τις 135.000, με προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1,1 δισ. ευρώ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, μέσω αυξημένων προϋπολογισμών, απλοποιημένων διαδικασιών και παρατάσεων:

Στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα» εγκρίθηκαν πάνω από 100.000 αιτήσεις, με προϋπολογισμό περίπου 350 εκατ. ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ).

Στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω για Νέους» προχώρησαν 2.679 αιτήσεις, με προϋπολογισμό περίπου 37 εκατ. ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ).

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία διασφαλίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση πραγματοποιείται με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, εξασφαλίζοντας πρόσβαση όλων σε καθαρές, αποδοτικές και οικονομικά βιώσιμες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι ενδιαφερόμενοι του «Εξοικονομώ 2025» μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους στην επίσημη πλατφόρμα: https://exoikonomo2025.gov.gr/