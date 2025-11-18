«Σπίτι μου 2»: Οι αλλαγές στο πρόγραμμα – Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων που μπορούν να αποκτήσουν κατοικία μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου 2», καθώς αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα όρια, μετά τις αλλαγές, θα διαμορφωθούν σε:

25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα) για άγαμο / διαζευγμένο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί/ακυρωθεί χωρίς τέκνα.

35.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε παιδί (από 28.000 + 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο) για έγγαμο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης.

39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ έως τώρα) για μονογονεϊκές οικογένειες/ διαζευγμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί/ακυρωθεί, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Παράλληλα, υπάρχει επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος για την υπαγωγή κάποιου δικαιούχου στο πρόγραμμα και την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Πλέον για την υπαγωγή, το χρονικό όριο είναι μέχρι τις 31 Μαΐου 2026 (έληγε στις 31/12/2025), ενώ για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης η προθεσμία είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 (από 30/06), όταν και ουσιαστική ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» διευκολύνει την απόκτηση στέγης σε 20.000 δικαιούχους.

Πιο αναλυτικά:

απευθύνεται σε άτομα ή ζευγάρια ηλικίας από 25 έως 50 ετών

αφορά ακίνητα που έχουν αξία συμβολαίου έως 250.000 ευρώ, έως 150 τετραγωνικά μέτρα και κατασκευής έως και το 2007.

καλύπτει τη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου ύψους έως 190.000 ευρώ η διάρκειά του θα είναι από 3 έως 30 έτη.

το 50% του δανείου είναι άτοκο με χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και το υπόλοιπο 50% έντοκο μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Στην περίπτωση τρίτεκνων το άτοκο δάνειο αφορά το 75% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και το 25% έντοκο τραπεζικό δάνειο.