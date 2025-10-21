Σχεδόν 34 εκατ. οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας τον Αύγουστο

Άνοδο 2,9% εμφάνισαν για τον Αύγουστο του 2025 και σε ετήσιο επίπεδο οι συνολικές διανυκτερεύσεις που καταγράφηκαν στην Ελλάδα σε τουριστικά καταλύματα -ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ την Τρίτη, οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 7.191.177 και οι διανυκτερεύσεις σε 33.942.944, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 2,4% στις αφίξεις και 2,9% στις διανυκτερεύσεις.

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 2,1% στις αφίξεις και 2,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 3,4% και 3,0%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,5% και 83,8%, αντίστοιχα.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Αύγουστο 2025, ανήλθε σε 4,7 ημέρες.