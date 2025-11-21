Deutsche Welle

Το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο RND δημοσιεύει άρθρο του Γκερντ Χέλερ για την επικείμενη επίσκεψη στο Βερολίνο του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και σημειώνει: «Όταν οι Έλληνες υπουργοί Οικονομικών ταξίδευαν στο Βερολίνο τις τελευταίες δεκαετίες, το έκαναν συνήθως ως ικέτες. Κατά τη διάρκεια της κρίσης εξαιτίας του δημόσιου χρέους την δεκαετία του 2010, η χώρα χρειάστηκε τρία πακέτα διάσωσης δισεκατομμυρίων ευρώ για να αποτρέψει την εθνική χρεοκοπία. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σήμερα υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην Αθήνα, θα συναντήσει τον Γερμανό συνάδελφό του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ με το κεφάλι ψηλά την ερχόμενη Δευτέρα.

Δεν έχει στις αποσκευές του κανένα αίτημα για βοήθεια, αλλά νούμερα που θα μπορούσαν κάλλιστα να προκαλέσουν φθόνο στο Βερολίνο. Και φέρνει μαζί του και χρήματα. Μετά το τέλος της πανδημίας, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από ό,τι η ΕΕ στο σύνολό της. Οι προοπτικές είναι επίσης θετικές. Στις φθινοπωρινές προβλέψεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ανάπτυξη 2,2% και 1,7% για την Ελλάδα τα επόμενα δύο χρόνια. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 1,4% και 1,5%, ενώ η Κομισιόν αναμένει 1,2% για τη Γερμανία».

Γρήγορη μείωση του δημόσιου χρέους

Και το άρθρο συνεχίζει: «Ενώ πολλές χώρες της ΕΕ αγωνίζονται με αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα, ο Πιερρακάκης παράγει πλεονάσματα. Τα φορολογικά έσοδα τους πρώτους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους ήταν δύο δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το πρόγραμμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 10,3 δισ. ευρώ, έναντι 7,2 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η σταθερή δημοσιονομική κατάσταση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να μειώσει γρήγορα τον δείκτη χρέους της. Με 145% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, η χώρα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο επίπεδο χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμενη από την Ιταλία και τη Γαλλία. Ωστόσο, κανένα άλλο κράτος-μέλος δεν μειώνει τόσο γρήγορα το δημόσιο χρέος του, το οποίο έχει μειωθεί κατά 62 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020».

Πειραιάς: «Η κεφαλή του κινεζικού δράκου στην Ευρώπη»

Ο ίδιος αρθρογράφος, ο Γκερντ Χέλερ, γράφει στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt για τη γνωστή διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το λιμάνι του Πειραιά και σημειώνει για την ιδιαίτερη σημασία του ελληνικού λιμανιού για το Πεκίνο, αλλά και για το αμερικανικό ενδιαφέρον:

«Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του το 2019, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε το λιμάνι ως την "κεφαλή του κινεζικού δράκου στην Ευρώπη".

Ο Πειραιάς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως κόμβος για το σχέδιο "Μία Οικονομική Ζώνη, Ένας Δρόμος", με το οποίο η Κίνα θέλει να ανοίξει νέες αγορές και να στηρίξει τον ρόλο της ως παγκόσμια δύναμη. Στον Πειραιά, τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται από τα φορτηγά πλοία που έρχονται από την Ασία σε μικρότερα πλοία και διανέμονται σε λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι περίπου το 10% των κινεζικών εξαγωγών προς την Ευρώπη περνά από αυτόν τον κόμβο. Ο Πειραιάς και η Ελευσίνα δεν είναι τα μόνα ελληνικά λιμάνια για τα οποία ενδιαφέρονται οι ΗΠΑ.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στη Βόρεια Ελλάδα εξυπηρετεί εδώ και αρκετά χρόνια τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ως κόμβος εφοδιασμού για τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό του προσδίδει ιδιαίτερο ρόλο στην ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας».

Πηγή: Deutsche Welle