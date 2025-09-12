Ο. Κεφαλογιάννη: Έχουμε αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο 6μηνο του 2025

«Έχουμε αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο 6μηνο του 2025», επισήμανε σε δηλώσεις της η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε σε δηλώσεις της στο MEGA στον τουρισμό αλλά και τα χαρακτηριστικά που έχει φέτος η τουριστική κίνηση.

«Ο μεγάλος στόχος είναι να μην μιλάμε για τουριστική σεζόν, να μιλάμε για τουρισμό που έχει 12μηνη διάρκεια. Μέχρι στιγμής έχουμε τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για το πρώτο 6μηνο. Έχουμε στοιχεία από τα αεροδρόμια που πήγε πάρα πολύ καλά η επιβατική κίνηση, δεν έχουμε όμως ακόμα την επίσημη καταγραφή των εσόδων. Πέρσι που ήταν χρονιά – ρεκόρ το 2024, ο τουρισμός άμεσα προσέφερε 21,6 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Αυτό που είδαμε είναι ότι ενώ προερχόμαστε από δύο χρόνιες ρεκόρ στη σειρά, τώρα το 2025 έχει ξεκίνησε με μία σχετικά μικρή αύξηση στις αφίξεις αλλά μία διψήφια αύξηση στα έσοδα. Σημαίνει ότι αρχίζουμε να έχουμε περισσότερο κόσμο και το εξάμηνο και μετράμε πλέον και αυτή την τουριστική περίοδο. Όπως φαίνεται έχουμε καταγράψει περισσότερα ποιοτικά αποτελέσματα», είπε αρχικά.

Αναφορικά με το αν έχουν αλλάξει οι προορισμοί που θεωρούνται «top», σχολίασε ότι «θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είδαμε όντως μία πτώση στις Κυκλάδες φέτος. Η αλήθεια είναι ότι η σεισμική δραστηριότητα στην Σαντορίνη τους πρώτους μήνες του χρόνου δημιούργησε έναν φόβο. Σταμάτησε λίγο την περίοδο των προ κρατήσεων. Η αλήθεια είναι ότι η Σαντορίνη επηρέασε και τους υπόλοιπους προορισμούς των Κυκλάδων. Όπως και πέρσι όμως είδαμε ότι πολλοί προορισμοί έμειναν ανοιχτοί έως και τις 15 Νοεμβρίου, οπότε μιλάμε για μία χρόνια που είναι σε εξέλιξη. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές πχ στην Κορέα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κεφαλογιάννη.

Όπως υπογράμμισε η υπουργός, «η οικονομική κατάσταση των επισκεπτών που έρχονται από χώρες που είναι σε ύφεση ή σε οικονομική δυσκολία, αυτό είναι που επηρεάζει τα αποτελέσματα. Αναφέρομαι στο πώς αισθάνονται οι ξένοι τουρίστες και όχι οι Έλληνες. Σε αυτό δεν έχουμε θέματα με την ακρίβεια γιατί σε συγκεράσει με άλλους προορισμούς, δεν είμαστε πιο ακριβοί. Υπάρχει μία καλή ισορροπία ανάμεσα στην τιμή και την ποιότητα της υπηρεσίας που παράσχεται»,

»Το ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει ανθεκτικότητα, πάμε καλά ενώ έχουμε πόλεμο στην «γειτονιά» μας και υπάρχει ύφεση στις οικονομίες των χωρών προέλευσης των επισκεπτών είναι κάτι που πρέπει να το λέμε. Ο ποιοτικός τουρισμός χρειάζεται πλαίσιο, κανόνες, δεν θέλει ασυδοσία και πρέπει να γίνεται σωστά ο έλεγχος από το κράτος και να τηρούμε τους κανόνες.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις των οδηγών ταξί για τα Ε.ΙΧ η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε πως «έχει σημασία η υπηρεσία ταξί να είναι ποιοτική και σωστή και τα ελέγχεται. Όποιος κάνει το μεταφορικό έργο είναι ουσιαστικά αυτός που κάνει την πρώτη και την τελευταία εικόνες του τουρίστα στην Ελλάδα. ο τουρισμός έχει εκτιναχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. άρα και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το τουριστικό προϊόν των Ε. ΙΧ. Υπήρξε μία αντίδραση των οδηγών ταξί στην Αττική, αλλά η Κ.Υ.Α που βγήκε, αποσαφήνισε το πλαίσιο λειτουργίας των Ε. ΙΧ. Δεν άλλαξε κάτι στην νομοθεσία. Είναι αυστηρό το πλαίσιο για τα Ε. ΙΧ. Ο ποιοτικός τουρισμός χρειάζεται νομιμότητα και πλαίσιο. Και πρέπει να σέβεται ο ένας επαγγελματία τον άλλο επαγγελματία».