Ν. Παπαθανάσης: Ερχεται νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση ακινήτων – Πότε ξεκινά

Για εβδομάδα έναρξης υλοποίησης των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης ξεκινώντας από την καταβολή των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και την απόδοση ενός ενοικίου.

Με παραδείγματα αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Σπίτι μου 2 , στην Ανακαίνιση Κλειστών Ακινήτων και στη στήριξη των επιχειρηματιών. «Όταν η οικονομία πάει καλά, υπάρχει δυνατότητα να στηριχθεί η οικονομία», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

«Την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο έρχεται το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με ισχύ από 1/1 του 2026 ως το 2030 και είναι ιδαίτερα αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο ακριβώς γιατί αυτό επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της χώρας», ανέφερε τονίζοντας ότι εκτός από αυτά τα οποία θα δούν στην τσέπη οι πολίτες αυξάνεται και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. «Κρατάμε τα έργα που είναι σε εξέλιξη, ύψους 5 δισκεκατομμυρίων και προσθέτουμε νέα ύψους 16 δισεκατομμυρίων που αφορούν την καθημερινότητα ενώ ξεκινούν και 3 νέα ευρωπαϊκά προγράμματα από τον Ιανουάριο του 2026. To 2019 το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ήταν στα 5,6 δισ. ευρώ, φέτος έφτασε στα 14, 6 δισ, και του χρόνου στα 16,9 καθώς η οικονομία μπορεί και αποδίδει μέρισμα που γυρίζει άμεσα στην κοινωνία.», τόνισε.

Για το πρόγραμμα Σπίτι μου ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι «11.000 πολίτες έχουν κλειδώσει σπίτι με χαμηλότερη δόση από αν πλήρωναν ενοίκιο», ενώ ανέφερε παραδείγματα για τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια: Για τετραμελή οικογένεια αυξάνονται στα 45.000 από 36.000 ευρώ και για άγαμο ανέρχονται σε 25.000 ευρώ.

Κλειστά ακίνητα προ του 1990 στο πρόγραμμα Ανακαίνισης

Γίνεται δύσκολη διαπραγμάτευση που αν όπως σχεδιάζουμε κλείσει στο τέλος του έτους η έναρξη χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων αναμένεται τον Μάρτιο του 2026. Ποτέ ξανά ευρωπαϊκοί πόροι δεν έχουν στηρίξει ανακαίνιση , είναι το πρώτο σχετικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, τόνισε ο Νίκος Παπαθανάσης διευκρινίζοντας ότι αφορά σπίτια προ του 1990 που χρίζουν ανακαίνισης και είναι κλειστά΄ή ανοικτά και ιδωτικατοικούνται. Ο «κόφτης θα είναι στα 120 τετραγωνικά κι ένα σπίτι 50 τ.μ. θα λάβει περίπου 15.000 ευρώ, είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Νέο ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις: Ως 200.000 ευρώ επιδότηση

«Θα ανοίξουμε ένα νέο ΕΣΠΑ από το νέο έτος για επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Έχουμε πολλά ΚΑΔ, έτσι κάποια επιχείρηση δεν σημαίνει ότι έχει εξαγωγές.Μπορεί να είναι μία επιχείρηση που παράγει ένα προϊόν το οποίο βοηθά στο να μειωθούν οι εισαγωγές στη χώρα μας», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει ως 200.000 ευρώ επιδότηση για στήριξη μεταποίησης και όχι μόνο, ενώ ως εργαλείο ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε και την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μπαίνουμε ως εγγύηση για το 80% του δανείου κι έχουμε πετύχει διεύρυνση των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα», ανέφερε.

Ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμισε και το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αντιπαροχής για διαμερίσματα στήριξης σε πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα ενώ ανέφερε ότι και ο Αναπτυξιακός νόμος θα φέρει προγράμματα.

Ο κ. Τσίπρας μιλάει για το παρελθόν

«Ο κ. Τσίπρας μιλάειι για το παρελθόν, το ξέρουμε, είναι η επιτομή του λαϊκισμού. Ισως διαβάσω και περισσότερα μέρη από το βιβλίο του γιατί θέλω να κατανοήσω πώς εξηγεί τα ψέματα που είπε στον ελληνικό λαό ότι με ένα νόμο, θα καταργήσει τα μνημόνια και πώς εξηγεί τον ανεκδιήγητο Βαρουφάκη που έκλεισε τις τράπεζες και κινδυνεύσαμε έξοδο από το ευρώ με καταστροφικές συνέπειες», ανέφερε.