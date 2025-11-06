Ν. Κεραμέως: Επιδοτούμε την εργασία με το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης στην ιστορία της χώρας

Το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο προσφέρει 50.000 νέες θέσεις εργασίας για έξι μήνες σε μακροχρόνια άνεργους συμπολίτες μας, παρουσίασε σε συνέντευξή της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας. Επιδοτούμε την εργασία», είπε η υπουργός, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για αλλαγή φιλοσοφίας, καθώς, αντί να επιδοτείται η ανεργία, επιδοτείται η εργασία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 50.000 μακροχρόνια άνεργους.

«Σκεφτείτε μία πόλη μεγάλη σαν την Καβάλα, σαν το Αγρίνιο, να βρίσκει όλη δουλειά από τη μία ημέρα στην άλλη», σημείωσε η κ. Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω μείωση της ανεργίας. «Η ανεργία στη χώρα μας ήταν στο 18%. Σήμερα, είναι 10 μονάδες κάτω, είναι στο 8%. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας ήταν 2,3 εκατομμύρια, οι μισθωτοί, και, πλέον, πλησιάζουν στα 2,9 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 500.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δούλευαν, σήμερα δουλεύουν», διευκρίνισε η ίδια.

Επίσης, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι, πλέον, είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό και όχι το αντίστροφο, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος και, «προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό, το Υπουργείο έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών. Μεταξύ άλλων, επενδύει στην επανειδίκευση και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και προσφέρει τεχνικές δεξιότητες μέσω των Σχολών Μαθητείας».

Η Υπουργός Εργασίας έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη Σχολή της ΔΥΠΑ στα Γρεβενά, όπου υπήρχε ανάγκη για τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών. «Στα Γρεβενά, υπάρχει μία μεγάλη εταιρεία ξυλοποιείας, η οποία ήρθε και μας είπε ότι δεν έχει τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών, "μπορείτε να κάνετε κάτι;". Φτιάξαμε την ειδικότητα, φτιάξαμε ένα παράρτημα της Σχολής της ΔΥΠΑ εκεί, 30 παιδιά από τα Γρεβενά σήμερα κάνουν πρακτική άσκηση στην εταιρεία, αποκομίζουν πολύτιμη εμπειρία, το απόγευμα κάνουν μάθημα και, σε δύο χρόνια, θα είναι σε μεγάλη ζήτηση και θα έχουν εγγυημένη δουλειά».

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των επερχόμενων αυξήσεων στις συντάξεις.

Όπως είπε, «μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, θα καταβληθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250 ευρώ, ενώ ακολούθως θα υπάρξει αύξηση στις συντάξεις Ιανουαρίου που θα προκαταβληθούν τον Δεκέμβριο. Τέλος Δεκεμβρίου πληρώνονται οι συντάξεις του Ιανουαρίου. Οι συνταξιούχοι θα δουν την αύξηση η οποία προκύπτει κάθε χρόνο από τον αλγόριθμο.

Επιπλέον, από την 1 Ιανουαρίου 2026, καταργείται το 50% της προσωπικής διαφοράς και, από την 1 Ιανουαρίου 2027, το 100%. Άρα, θα υπάρξει αύξηση και σε συνταξιούχους που, έως τώρα, δεν έβλεπαν καμία αύξηση. Τρίτο στοιχείο, από την 1 Ιανουαρίου, που τίθεται σε εφαρμογή η νέα φορολογική μεταρρύθμιση, οι νέες φορολογικές κλίμακες, που ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή, θα εφαρμόζονται και σε συνταξιούχους και σε μισθωτούς και σε δημοσίους υπαλλήλους και σε ιδιωτικούς υπαλλήλους».

Ερωτηθείσα σχετικά με το πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ανέργους από 55 έως 74 ετών, η Υπουργός Εργασίας απάντησε τα εξής: «Έχουν επωφεληθεί από αυτό πάνω από 33.000 συμπολίτες μας. Είναι πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, απευθύνεται σε συμπολίτες μας που είναι 55 ετών και άνω, σε θέσεις στο Δημόσιο, στους δήμους, στις περιφέρειες, σε νοσοκομεία, σε διάφορες θέσεις, στο Δημόσιο ευρύτερα.

Πολύ σημαντικό πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο. Γιατί; Γιατί αυτοί οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι σε αυτήν την ηλικία έχουν μία μεγαλύτερη δυσκολία να διεισδύσουν εκ νέου στην αγορά εργασίας, έχουν πολύτιμη εμπειρία να προσφέρουν σε κρίσιμες θέσεις του Δημοσίου και, πολύ συχνά, χρειάζονται λίγο ακόμα εργασιακό χρόνο, για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα χρόνια.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι διαρκής γι' αυτό το πρόγραμμα, είναι κοστοβόρο, το λέω ευθέως, κοστίζει πολλά χρήματα, άρα απαιτούνται συγκεκριμένοι πόροι. Είναι ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο συνεχίζεται και τώρα που μιλάμε».

Αναφερόμενη στις εργατικές κατοικίες, σημείωσε ότι γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο στον τομέα αυτό, φέρνοντας ως παράδειγμα τις εργατικές κατοικίες στην Κυρά Καλή Γρεβενών, που παραδίδονται στις αρχές του νέου έτους.

«Ξέρετε από πότε είναι κολλημένο αυτό το έργο; Από το 2001. Το ξεμπλοκάραμε για 400 συμπολίτες μας, ένα μικρό χωριό σκεφτείτε, το οποίο παραδίδεται αρχές του χρόνου στην Κυρά Καλή Γρεβενών. Να ένα παράδειγμα πώς προχωρούμε έργα, τα ξεμπλοκάρουμε και τα προχωρούμε, για να στηρίξουμε ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερη ανάγκη», σχολίασε.

Τέλος, κληθείσα να τοποθετηθεί στο ζήτημα των ΕΛΤΑ, η κ. Κεραμέως δήλωσε: «Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας, έχει αλλάξει το μοντέλο και δεν έχει αλλάξει στη χώρα μας, έχει αλλάξει παγκοσμίως. Σε πάρα πολλές χώρες, όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, δεν υπάρχουν πλέον φυσικά καταστήματα. Αναβαθμίζεται η υπηρεσία και έχεις τον ταχυδρόμο στο σπίτι σου, αυτή είναι η ουσία.

Αυτή η μεταρρύθμιση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν ήδη κλείσει πολλά καταστήματα και, πλέον, εξυπηρετείται η πλειονότητα του κόσμου, το 90% και πάνω, στο σπίτι του ή στο σπίτι της.

Επομένως, αναβαθμίζεται η υπηρεσία, ο ταχυδρόμος στο σπίτι σου. Υπάρχει ένα απαραίτητο βήμα, πρωθύστερο βήμα, το οποίο έχει να κάνει με τη συζήτηση με την τοπική κοινωνία, με τον διάλογο, με το πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες αυτής της χώρας συνολικά, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Αυτό δεν έγινε, είναι σαφές. Δεν έγινε αυτός ο διάλογος, δεν έγινε αυτή η συζήτηση και η ενημέρωση. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε. Κακώς δεν έγινε».

Υπογράμμισε ωστόσο ότι, πλέον, το 90% των Υπηρεσιών και το 92% περίπου των συντάξεων παρέχονται απευθείας στο σπίτι. «Είναι μία αναβάθμιση της υπηρεσίας», συμπλήρωσε.