Μίραν (Fed) για επιτόκια: Δεν βλέπω λόγο να διατηρηθεί η πολιτική τόσο περιοριστική

Ο κυβερνήτης της Fed, Στίβεν Μίραν, δήλωσε ότι η νομισματική πολιτική παραμένει περιοριστική και ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις υπερβολικές μειώσεις των επιτοκίων.

«Η Fed είναι υπερβολικά περιοριστική, η ουδέτερη πολιτική απέχει αρκετά από την τρέχουσα πολιτική», δήλωσε ο Μίραν τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television.

«Δεδομένης της μάλλον πιο αισιόδοξης προοπτικής μου για τον πληθωρισμό σε σύγκριση με ορισμένα άλλα μέλη της επιτροπής, δεν βλέπω λόγο να διατηρηθεί η πολιτική τόσο περιοριστική».

Ο Μίραν έχει επανειλημμένα ζητήσει χαλαρότερη νομισματική πολιτική, διαφωνώντας με τις αποφάσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να μειώσουν το επιτόκιο της Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο και ξανά τον Οκτώβριο.

Οι αξιωματούχοι της Fed μείωσαν το βασικό επιτόκιο την περασμένη εβδομάδα κατά 25 μονάδες για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά την απότομη επιβράδυνση των προσλήψεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η οποία προκάλεσε ανησυχίες για την αγορά εργασίας.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μιλώντας στους δημοσιογράφους την Τετάρτη μετά την απόφαση, δήλωσε ότι μια άλλη μείωση τον Δεκέμβριο «δεν είναι δεδομένη». Η μείωση του επιτοκίου έφερε το εύρος-στόχο για το βασικό επιτόκιο στο 3,75% έως 4%.

Ο Μίραν πρόσθεσε ένα νέο στοιχείο στην επιχειρηματολογία του για τη μείωση των επιτοκίων, λέγοντας ότι τα πρόσφατα σημάδια πίεσης στις αγορές ίσως να αποτελούν ένδειξη ότι η νομισματική πολιτική παραμένει υπερβολικά αυστηρή.

«Όταν έχετε μια σειρά από φαινομενικά ασύνδετα πιστωτικά προβλήματα που είχαν παραμείνει κρυφά για κάποιο διάστημα και ξαφνικά έρχονται στο φως, αυτό σας λέει κάτι για τη στάση της νομισματικής πολιτικής», είπε.