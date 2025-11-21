Λιανεμπόριο: Κοντά στα 20 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών για το τρίτο τρίμηνο

Κοντά στα 20 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα για το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά, για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε

19.909.855 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 19.336.137

χιλ. ευρώ και αύξηση 4,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 19.020.709 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 7.243.535 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024,

όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.044.227 χιλ. ευρώ και αύξηση 5,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 που είχε

διαμορφωθεί σε 6.876.444 χιλ. ευρώ