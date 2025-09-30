Λιανεμπόριο: Αύξηση 4% στον κύκλο εργασιών για τον Ιούλιο

Άνοδο εμφάνισε για τον Ιούλιο του 2025 ο κύκλος εργασιών για το λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ.
Αναλυτικά:
- Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024,
παρουσίασε αύξηση 4,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 μείωση 0,5%.
- Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 αύξηση 1,8%.
- Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 0,6%.
- Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,5%.