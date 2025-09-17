Κυρ. Πιερρακάκης: Θέλουμε οι νέοι να δημιουργήσουν, να εργαστούν και να ζήσουν στην Ελλάδα (vid)

Με αφορμή τις αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές για τους νέους κάτω των 30 ετών, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έστειλε μήνυμα πως «θέλουμε να δημιουργήσετε, να εργαστείτε στην Ελλάδα και εμείς θα είμαστε δίπλα σας».

Σε βίντεο - ανάρτησή του στο X, ο κ. Πιερρακάκης έκανε μια σύνοψη των αλλαγών στη φορολόγηση των νέων κάτω των 30, καταλήγοντας με το μήνυμα πως «θέλουμε να δημιουργήσετε, να εργαστείτε στην Ελλάδα και εμείς θα είμαστε δίπλα σας για να μπορέσετε να το πετύχετε».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυρ. Πιερρακάκη:

«Είστε νέοι μέχρι 30 ετών; Κάτι πλέον αλλάζει για εσάς, ο φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ μηδενίζεται.

Πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα. Για εισόδημα 15.000 ευρώ τον χρόνο, το ετήσιο όφελος είναι 1.280 ευρώ ή 106 ευρώ τον μήνα τα οποία οι νέοι θα δουν ως αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Αντίστοιχα, για εισόδημα 20.000 ευρώ το ετήσιο όφελος είναι 2.480 ευρώ ετησίως ή 206 ευρώ τον μήνα. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 2 έξτρα μισθούς.

Για νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής μέχρι τις 20.000 ευρώ πηγαίνει στο 9%, δηλαδή ετήσιο όφελος μέχρι 1.300 ευρώ, ένας επιπλέον μισθός τον χρόνο.

Σήμερα, 260.000 νέοι κάτω εργάζονται και βρίσκονται ταυτόχρονα πάνω από το αφορολόγητο όριο, άρα τα μέτρα αυτά τους ακουμπούν απευθείας. Σε αυτούς τους 260.000 νέους, οι 70.000 είναι κάτω των 25.

Με αυτή την αλλαγή στέλνουμε ένα μήνυμα: θέλουμε να δημιουργήσετε, να εργαστείτε στην Ελλάδα και εμείς θα είμαστε δίπλα σας για να μπορέσετε να το πετύχετε».