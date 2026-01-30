Κυρ. Πιερρακάκης: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα δουν από σήμερα μεγάλες διαφορές στον μισθό τους

Για «μεγάλες διαφορές που θα δουν από σήμερα 1 εκατ. άνθρωποι» έκανε λόγο σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης με αφορμή τις πρώτες πληρωμές μισθωτών υπό τις νέες φορολογικές κλίμακες.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ «είναι μια πολιτική στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών» γιατί «προσπαθείς να δώσεις το χέρι σου σε όσους περισσότερους μπορείς. Τα μέτρα αυτά δείχνουν μια συγκεκριμένη λογική».

«Είμαστε μια χώρα που μιλάει για το ποιους και πόσο θα στηρίξει ενώ στην Ευρώπη οι χώρες κινούνται σε μονοπάτια που έχουμε βαδίσει εμείς στο παρελθόν» πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης ενώ τόνισε ότι «η ψήφος δεν εξαγοράζεται, ο κόσμος τιμά και εμπιστεύεται αυτούς που κάνουν τη δουλειά».

«Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα, οι εποχές του ενός νόμου και ενός άρθρου έχουν πληρωθεί με ακριβά λύτρα στο παρελθόν», ανέφερε

Εν συνεχεία, υποστήριξε ότι «είναι πολύ ωραίο ότι διεθνώς είμαστε μια προβλέψιμη χώρα», άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μείωσης φόρων απαντώντας σε σχετική ερώτηση με τη φράση «κάθε χώρος που θα υπάρχει κάθε διαθέσιμο εκατοστού αφορά αυτούς που μας βλέπουν και ειδικά αυτούς που δοκιμάζονται περισσότερο».

Όσον αφορά στα ενοίκια και τους ελέγχους για την πραγματική αποτύπωσή τους, είπε «θα βάλουμε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, θα κάνουμε περισσότερες διασταυρώσεις για την πραγματική αποτύπωση των ενοικίων. Έχουμε τα εργαλεία να βλέπουμε αν υπάρχει παροχή ρεύματος σε κλειστό σπίτι. Θα γίνουν διασταυρώσεις 100%. Φτιάχνουμε το εργαλείο καλύτερης αποτύπωσης της ακίνητης περιουσίας με το ΜΙΔΑ».

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, γιατί κερδίζει έδαφος η διαμαρτυρία όπως από το κόμμα Καρυστιανού, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε «δεν πιστεύω ότι το πεπρωμένο της χώρας θα γραφτεί από τα κόμματα διαμαρτυρίας από τα κόμματα διακυβέρνησης. Άκουσα τις ακραίες απόψεις Καρυστιανού για αμβλώσεις και εθνικά. Νομίζω ότι η εμπειρία όλων μας, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, ο κόσμος ξέρει ποιος μπορεί να απευθυνθεί στο πρόβλημα και ποιος λειτουργεί εκτονωτικά»

Το κόστος της επιστροφής στην αστάθεια θα είναι τερατώδες, προειδοποίησε, τέλος, ο υπουργός Οικονομικών.