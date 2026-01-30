H Δυτική Μακεδονία αποκτά Ζώνη Καινοτομίας - Το επενδυτικό υπόδειγμα για τη μετάβαση στη νέα οικονομία

Η Δυτική Μακεδονία εισέρχεται σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, θέτοντας τις βάσεις για τον οικονομικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της, με αιχμή τη Ζώνη Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΚΔΜ) και το Strategic Hub. Με «πράσινο φως» από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφέρεια προχωρά στην ίδρυση ενός ολοκληρωμένου, θεσμοθετημένου οικοσυστήματος καινοτομίας, που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη γνώση σε επιχειρηματική αξία, να προσελκύσει επενδύσεις και να επιταχύνει την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, σε μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

