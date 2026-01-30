Γιατί ορισμένοι της Αριστεράς αντιπαθούν το Ισραήλ;

Η αεροπορία των Συμμάχων βομβάρδισε τη Δρέσδη από τις 13 ως τις 15 Φεβρουαρίου του 1945. Σύμφωνα με την ημερήσια γερμανική αναφορά Tagesbefehl υπ' αριθμόν 47, τα ανθρώπινα θύματα που είχαν αποκαλυφθεί μέχρι τις 22 Μαρτίου έφτασαν τα 20.204. Ο Γκέμπελς, θέλοντας ταυτοχρόνως να αποφύγει την εσωτερική ρήξη, αλλά και να κερδίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη, κάνοντας τους Συμμάχους να φανούν ως τρομοκράτες, ξεχείλωσε τα γεγονότα και παρουσίασε ψευδή στοιχεία. Ανακοίνωσε ότι από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 200.000 άνθρωποι.

