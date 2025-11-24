Κτηματολόγιο: Ολοκληρώθηκε η ένταξη για το σύνολο των ακινήτων στον Έβρο

Με την ένταξη των Δήμων Σαμοθράκης και Σουφλίου, καθώς και των υπόλοιπων περιοχών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 το Κτηματολόγιο για το σύνολο των ακινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Η ενσωμάτωση 174.430 ιδιοκτησιών και 175.720 δικαιωμάτων επιπλέον, σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου εγκαινιάζει μία νέα εποχή ταχύτητας, διαφάνειας και νομικής ασφάλειας στις συναλλαγές, καταργώντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών.

Με την ένταξη των νέων αυτών περιοχών του Νότιου Έβρου σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου, ο Έβρος αποκτά ολοκληρωμένο και σύγχρονο Κτηματολόγιο. Από εδώ και στο εξής, πολίτες και επαγγελματίες έχουν στη διάθεσή τους ένα ισχυρό ψηφιακό εργαλείο που εξοικονομεί χρόνο, περιορίζει τη γραφειοκρατία και ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών. Όλες οι διαδικασίες γίνονται πλέον γρήγορα και αξιόπιστα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος. Παράλληλα, η οριστική καταγραφή της νομικής και χωρικής πληροφορίας, για όλα τα ακίνητα του Έβρου, δημιουργεί σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της γης, θέτοντας τις βάσεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις μελλοντικές επενδύσεις στην περιοχή.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, δήλωσε:

«Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή να επισημάνω την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου στο Νομό Έβρου, τον τόπο καταγωγής μου. Η ολοκλήρωσή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία, για την οικονομική ανάπτυξη και για τον ορθολογικό σχεδιασμό του μέλλοντος του τόπου μας.

Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, τους μηχανικούς, τους νομικούς, τα στελέχη του Κτηματολογίου, αλλά και τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της διαδικασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και σημείο αναφοράς για μια πιο αποτελεσματική, διαφανή και σύγχρονη δημόσια διοίκηση.»

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου



• Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.

• Ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).

• Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

• Ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από τη Δημόσια Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

• Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.

• Έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

• Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.

• Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – Καμία φυσική κατάθεση εγγράφων.

• Κατάργηση μεγαροσήμων στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά.

• Αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking & POS).

• Ωράριο λειτουργίας για επιτόπια έρευνα: 08:30 – 13:30 (ενιαία σε όλη τη χώρα).

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δήμος Αλεξανδρούπολης: α) Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης (Τοπικές Κοινότητες Άβαντος, Αισύμης, Κίρκης, Μάκρης, Συκορράχης), β) Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης (Τοπικές Κοινότητες Δωρικού, Νίψης), γ) Δημοτική Ενότητα Φερώ

Δήμος Σαμοθράκης

Δήμος Σουφλίου



Με το έργο του Κτηματολογίου, ο Έβρος εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης, που έχει ως στόχο ένα κράτος πιο λειτουργικό και πιο φιλικό προς τον πολίτη.