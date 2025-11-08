Ιταλία: Το Βραβείο Bruno Leoni 2025 στην Ελλάδα για την οικονομική εξυγίανση και ανάπτυξη που έχει πετύχει (vids)

Το Ινστιτούτο Μπρούνο Λεόνι (Bruno Leoni) τίμησε την Παρασκευή στο Μιλάνο την Ελλάδα με το Βραβείο Bruno Leoni 2025 «για την δύναμη και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, παρά το άμεσο κοινωνικό κόστος, να ακολουθήσει τον δύσκολο δρόμο της οικονομικής εξυγίανσης και της ανάπτυξης».

Εκπροσωπώντας την Ελλάδα, το βραβείο παρέλαβε ο διοικητής της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας. Στην ομιλία του, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνόψισε τα λάθη που οδήγησαν στην ελληνική κρίση και τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από τη διαδικασία με την οποία η χώρα επέστρεψε στον δρόμο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.

«Η ελληνική κρίση», είπε ο Στουρνάρας, «υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρούς θεσμούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για αποτελεσματική διακυβέρνηση, για συνετή δημοσιονομική πολιτική και για βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».

Το Βραβείο Bruno Leoni 2025 προωθείται από το Ινστιτούτο που φέρει το όνομα του μεγάλου νομικού από το Τορίνο που απεβίωσε το 1967.

Σύμφωνα με τις αξίες και την αποστολή του φιλελεύθερου think tank, το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε εξέχουσες προσωπικότητες που, με τις πράξεις ή τις μελέτες τους, έχουν αποδείξει την αξία της ατομικής ελευθερίας.

Μεταξύ των νικητών, κατά τη διάρκεια των ετών, συγκαταλέγονται οι Νόμπελ Vernon L. Smith και Mario Vargas Llosa, ο ιστορικός Richard Pipes, οι ακτιβιστές Leopoldo Lopez και Jimmy Lai.

Το βραβείο, το οποίο το 2024 απονεμήθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάντο, η οποία στη συνέχεια τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, δεν είχε απονεμηθεί ποτέ προηγουμένως σε χώρα.

Το Ινστιτούτο Bruno Leoni δημοσίευσε επίσης ένα σύντομο ντοκιμαντέρ, βασισμένο σε κείμενο του Nicola Rossi, σε σκηνοθεσία του Matteo Sipione και παραγωγή της Luminos Film, το οποίο συνοψίζει με τη μορφή παραβολής την εμπειρία της Ελλάδας.