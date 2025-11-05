Βορίζια: Οι Αρχές αναζητούν και τρίτο άτομο από τη μια οικογένεια για εμπλοκή στην αιματηρή βεντέτα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης το πρωί του Σαββάτου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, μετά τη σύλληψη του 43χρονου γαμπρού, το μεσημέρι της Τετάρτης, του 39χρονου που σκοτώθηκε, οι Αρχές εκτιμούν ότι στο συγκεκριμένο σημείο (ταράτσα) υπήρχε και δεύτερο άτομο που πυροβολούσε προς το σημείο της συμπλοκής.

Έτσι, εκτός από τον 43χρονο αναζητείται ένα ακόμη άτομο που φέρεται να πυροβολούσε και να έχει εμπλακεί στο αιματηρό περιστατικό. Η αστυνομία φέρεται να έχει στη διάθεσή της στοιχεία για την ύπαρξη ενός ακόμη ατόμου στο σημείο το οποίος όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι το άτομο αυτό είναι από την οικογένεια του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Εντωμεταξύ, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο χωριό οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα μετά και τα όσα εντοπίστηκαν κοντά σε υπαίθρια ιδιοκτησία του 43χρονου. Στη σπηλιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, καραμπίνα, όπλο και φυσίγγια.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν το όπλο που βρέθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ίχνη από βολή τέτοιου όπλου φέρεται να υπήρχαν πάνω στο αυτοκίνητο του 39χρονου θύματος.

Αυτό που προκύπτει από τις μέχρι στιγμής έρευνες είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν τρεις τύποι όπλων. Πιστόλια των 9mm, πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ και κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες), χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα διαπιστωθεί με ακρίβεια ο αριθμός από κάθε τύπο όπλου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η βαλλιστική έρευνα στα Εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Τη Δευτέρα η απολογία των 3 αδελφών - Τι είπαν στις προανακριτικές καταθέσεις τους

Την Τετάρτη, ενώπιον του Ανακριτή βρέθηκαν και τα 3 αδέρφια τα οποία παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης τα οποία ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι ο ανακριτής μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση.

Μέχρι στιγμής, τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο περιστατικό των Βοριζίων έχουν μιλήσει για τα όσα συνέβησαν μέχρι το σημείο που ξεκίνησε η συμπλοκή. Οι τρεις ισχυρίζονται ότι επέστρεφαν στο σπίτι του πατέρα τους μετά την αυτοψία στο σημείο που έγινε η έκρηξη. Όπως είπαν βρισκόντουσαν στη μέση του δρόμου όταν είδαν το αυτοκίνητο του 39χρονου να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα προς τα πάνω τους. Τότε ο 39χρονος άρχισε να πυροβολεί από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα όπως είπαν δεχόντουσαν πυρά από ψηλά. Ωστόσο, δεν είπαν τίποτα για το τι ακολούθησε.

Τα τρία αδέρφια ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Σημειώνεται ότι ο 43χρονος μεταφέρθηκε σε διαφορετικό αστυνομικό τμήμα μετά την κατάθεσή του προκειμένου να μην είναι στον ίδιο χώρο με τους τρεις συλληφθέντες της άλλης οικογένειάς.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη - κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές Αρχές. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος.

Αύριο, Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το αιματηρό περισταικό. Πρόκειται για τον τέταρτο αδερφό των υπόλοιπων τριών που ήδη κρατούνται, καθώς και έναν εξάδελφό τους.