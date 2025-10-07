ΙΕΛΚΑ: Μειωμένες οι τιμές -0,76% τον Σεπτέμβριο 2025 στα σούπερ μάρκετ

Μειωμένες κατά 0,76% τον Σεπτέμβριο 2025 είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, όπου εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +0,61% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024, με τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους 4 μήνες. Σημειώνεται συμπληρωματικά ότι οι τιμές του Σεπτεμβρίου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο 2025 καταγράφονται μειωμένες κατά -0,76%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Οκτώβριος 2024-Σεπτέμβριος 2025) καταγράφει αύξηση +0,76%.

Σχήμα 1: Δείκτης εξέλιξης τιμών Αλυσίδων Σουπερμάρκετ (1/2024-9/2025)

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -5,63%

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -5,40%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -5,18%

Τροφές & είδη για κατοικίδια: -3,21%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -3,18%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες), στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

