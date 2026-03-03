Γ. Στουρνάρας στο Reuters: Θα υπάρξει άνοδος πληθωρισμού, αν συνεχιστεί ο πόλεμος-Nα δείξει ευελιξία η ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της στον καθορισμό των επιτοκίων, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αύξησης του πληθωρισμού, θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια των πολεμικών διενέξεων, δήλωσε την Τρίτη ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος και υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής, θεωρείται ότι απειλεί να αυξήσει τον πληθωρισμό και να επηρεάσει αρνητικά την ήδη πενιχρή οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, καθιστώντας την ενέργεια πιο ακριβή και διαταράσσοντας την προμήθεια άλλων χημικών προϊόντων, σημειώνει το Reuters.

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα αυξήσει τον πληθωρισμό, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα.

«Εάν οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν αύριο, θα υπάρξει αποκλιμάκωση», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη για να προσθέσει πως «αν συνεχιστεί, θα υπάρξει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω κανένα από τα δύο. Επομένως, θα πρέπει να δείξουμε ευελιξία».

Προς το παρόν, ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά την εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

«Ο αντίκτυπός της στον πληθωρισμό και την παραγωγή εξαρτάται από τη διάρκεια και το βάθος της ένοπλης σύγκρουσης», είπε.

«Καθώς δεν έχουμε ορατότητα για κανέναν από τους δύο και λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές του πληθωρισμού, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να βιαστούμε να αλλάξουμε καμία από τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής τώρα, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά».

Περιέγραψε τη σύγκρουση ως «ένα ακόμη σοβαρό σοκ από την πλευρά της προσφοράς» που πλήττει την οικονομία της ευρωζώνης, η οποία έχει ήδη επιβαρυνθεί από ένα ενεργειακό σοκ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ πέρυσι.