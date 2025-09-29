Γ. Στουρνάρας στην «Der Standard»: Η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα έδωσε οικονομική σταθερότητα

Μεγάλη αποκλειστική συνέντευξη με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, φιλοξενεί η αυστριακή φιλελεύθερη εφημερίδα «Der Standard» με αφορμή επίσκεψή του στη Βιέννη.

Ο κ. Στουρνάρας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, θεωρεί δικαιολογημένα τα διακατεχόμενα από ευφορία δημοσιεύματα για την οικονομία της Ελλάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η οικονομική μας ανάπτυξη είναι διπλάσια από αυτήν της Ευρωζώνης. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα προϋπολογισμού 4% και πλεόνασμα ακόμη και μετά τις πληρωμές τόκων. Το εθνικό χρέος κάποτε αντιπροσώπευε το 200% του ΑΕΠ. Τώρα μειώνεται κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, και αναμένεται να φτάσει το 143% φέτος. Αν τα πράγματα συνεχιστούν έτσι, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η χώρα της Ευρωζώνης με το υψηλότερο σχετικό επίπεδο χρέους».

Όλοι έκαναν το σωστό

Στο ερώτημα τι άλλαξε μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, ο Διοικητής της ΤτΕ επισημαίνει ότι η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης του ευρώ εξαιτίας μιας υπερβολικά επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής. «Επικράτησε χάος. Αλλά στο τέλος, και τα τρία κόμματα που είχαν την πολιτική ευθύνη – η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ – έπραξαν το σωστό.

Εφάρμοσαν την πιο δραστική δημοσιονομική εξυγίανση που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε χώρα του ΟΟΣΑ. Και υπήρξαν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: των τραπεζών, του φορολογικού συστήματος, της κοινωνικής ασφάλισης και της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας. Αυτός ο συνδυασμός λειτούργησε.

Το πιο σημαντικό ήταν ότι είχαμε πολιτική σταθερότητα, η οποία μας έδωσε οικονομική σταθερότητα. Σταθερά κοινοβούλια και κυβερνήσεις πήραν τις δύσκολες αποφάσεις για να επαναφέρουν την Ελλάδα στην κανονικότητα. Αυτό είναι επίσης ένα μάθημα για άλλες χώρες».

Ο Νότος σε καλύτερη θέση σήμερα

Στην ερώτηση αν αυτό το μάθημα αφορά και τη Γαλλία τονίζει ότι δεν θέλει να αναφερθεί σε χώρες, αλλά σίγουρα όλοι οι Ευρωπαίοι έκαναν λάθη. «Αλλά στο τέλος, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, και αυτό είναι καλό. Τα προβληματικά κράτη στη Νότια Ευρώπη βρίσκονται σε καλύτερη θέση σήμερα από τον πυρήνα της Ευρωζώνης στον Βορρά».

Πηγή: Deutsche Welle