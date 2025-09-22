Γ. Κώτσηρας: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε κάθε νοικοκυριό

«Τα μέτρα της ΔΕΘ θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε κάθε νοικοκυριό», επισήμανε σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πλειονότητα των φορολογουμένων θα δει το όφελος ήδη από τον Ιανουάριο, χάρη στη μείωση των κρατήσεων, και σταδιακά ο θετικός αντίκτυπος των μέτρων θα φτάσει σε κάθε νοικοκυριό».

Όσον αφορά στις φοροελαφρύνσεις σχολίασε ότι «η φορολογική μεταρρύθμιση που υλοποιούμε, είναι γενναία και καθολική. Στον πυρήνα της είναι η αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, που θα ωφελήσει όλους τους εργαζόμενους, και ιδίως τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους».

Αναλυτικά η συνέντευξη του κ. Κώτσηρα:

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ενίσχυση του ποσοστού της Ν.Δ., αλλά την ίδια στιγμή ο κόσμος δηλώνει ότι θα ήθελε περισσότερα. Πώς βλέπετε συνολικά την ανταπόκριση των πολιτών;

Τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποτιμώνται ως θετικά και εκτιμώ ότι η στάση αυτή θα ενισχυθεί, όταν οι πολίτες διαπιστώσουν στην πράξη τη διαφορά στο εισόδημά τους.

Η πλειονότητα των φορολογουμένων θα δει το όφελος ήδη από τον Ιανουάριο, χάρη στη μείωση των κρατήσεων, και σταδιακά ο θετικός αντίκτυπος των μέτρων θα φτάσει σε κάθε νοικοκυριό.

Δεν ισχυριζόμαστε, βεβαίως, ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Οι ανάγκες των πολιτών είναι μεγάλες. Με προσήλωση, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα συνεχίζουμε την προσπάθεια για διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας του συνόλου των πολιτών.

Κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν στην ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ. Λένε ότι δεν θα υπήρχε δημοσιονομικό ζήτημα, καθώς, απλώς, θα ήταν μικρότερο το πλεόνασμα που τώρα επιτυγχάνεται. Πώς απαντάτε;

Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, ύψους 1,76 δισ. ευρώ, εξαντλούν πλήρως τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Με αυτά τα δεδομένα, επιλέξαμε να δώσουμε προτεραιότητα στη μείωση των άμεσων φόρων, ώστε το όφελος να φτάσει άμεσα και πλήρως στους πολίτες. Άλλωστε, όπως έχει επισημάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, μία μείωση του ΦΠΑ φτάνει κατά 19% μόνο στον καταναλωτή. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε χώρες όπου μειώθηκε ο ΦΠΑ δεν προέκυψαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί μια κατάκτηση, που κερδίσαμε με συνετή διαχείριση και με μεγάλες προσπάθειες των πολιτών. Είναι ευθύνη και δέσμευσή μας να τη διαφυλάξουμε, ώστε να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να επιστρέφουμε μέρισμα ανάπτυξης και τα επόμενα χρόνια. Με σεβασμό στους κόπους των πολιτών, προχωράμε σε μόνιμες στοχευμένες παρεμβάσεις, που θα έχουν αποδεδειγμένα τον μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της κοινωνίας.

Λέτε ότι οι πολίτες με τις άμεσες μειώσεις φόρων θα δουν σημαντικές ενισχύσεις στην τσέπη τους. Μήπως όμως διαλέξατε να επωφεληθούν με λίγα πολλοί και όχι με πολλά εκείνοι που τα έχουν περισσότερο ανάγκη;

Η φορολογική μεταρρύθμιση που υλοποιούμε, είναι γενναία και καθολική. Στον πυρήνα της είναι η αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, που θα ωφελήσει όλους τους εργαζόμενους, και ιδίως τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Με μείζονα στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ελαφρύνουμε τα φορολογικά βάρη από όσους μεγαλώνουν παιδιά και στηρίζουμε τους νέους στο ξεκίνημά τους.

Ενδεικτικά, με τη νέα κλίμακα, ένας εργαζόμενος των 20.000 ευρώ με δύο παιδιά, θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ, με τρία παιδιά θα εξοικονομεί 1.300 ευρώ και με τέσσερα παιδιά, το κέρδος θα είναι 1.680 ευρώ. Αν εργάζονται και οι δύο γονείς, τότε το όφελος αυτό διπλασιάζεται. Για τους νέους, έως 25 ετών ο φόρος ουσιαστικά μηδενίζεται, ενώ για τους νέους από 26 έως 30 ετών μειώνεται ραγδαία.

Με τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, σε συνδυασμό με την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, την αλλαγή στη φορολογική κλίμακα και την ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο για τους χαμηλοσυνταξιούχους, διασφαλίζουμε ότι, για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις. Παράλληλα, προωθούμε παρεμβάσεις για τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και των ακριτικών νησιών, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, για την ενίσχυση των ένστολων, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας μας. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω.

Με μέτρα που έχουν κοινωνική και εθνική στόχευση, απαντάμε στις ανάγκες του σήμερα και στις προκλήσεις του αύριο.

Με την ψήφιση του νέου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση σειράς φορολογικών νόμων. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη;

Πράγματι, με τον νέο Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα ολοκληρώνεται μια προσπάθεια κωδικοποίησης και εκσυγχρονισμού της φορολογικής νομοθεσίας, με στόχο την εμπέδωση ασφάλειας δικαίου, την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την τόνωση της ανάπτυξης. Ενισχύοντας την ψηφιοποίηση, τη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα των τελωνειακών διαδικασιών, ο νέος Τελωνειακός Κώδικας θα συμβάλει στην εξωστρέφεια της οικονομίας μας, η οποία είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα.

Ο δικός σας επόμενος προσωπικός στόχος στην πολιτική σας διαδρομή ποιος είναι;

Από το 2019 εκλέγομαι βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία και είμαι ευγνώμων που ο Πρωθυπουργός μου εμπιστεύτηκε κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Υπηρέτησα ως Υφυπουργός Δικαιοσύνης, στη συνέχεια ως Υφυπουργός Εξωτερικών και τώρα ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε κάθε ρόλο προσπαθώ να ανταποκριθώ με αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης, παραμένοντας σταθερά δίπλα στους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική.

Πιστεύω ότι η πολιτική χρειάζεται νέα πνοή. Πρέπει να εμπνεύσουμε ικανούς ανθρώπους, ιδιαίτερα νέους, να συμμετάσχουν ενεργά, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, να συμβάλουμε στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων. Στόχος μου είναι να συνεχίσω να υπηρετώ με συνέπεια μία πολιτική που λύνει προβλήματα, που διατηρεί την επαφή με την κοινωνία και δίνει ελπίδα και προοπτική.