Γ. Κώτσηρας: Αυτόματα η επιδότηση ενοικίου και τα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Από τον Νοέμβριο αρχίζει η καταβολή δύο μόνιμων μέτρων στήριξης που αφορούν συνολικά περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους: την επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ και το επίδομα των 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό, «οι δύο παρεμβάσεις που ψηφίστηκαν την άνοιξη είναι μόνιμα μέτρα, τα οποία θα δίνονται κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από φέτος».

Όπως εξήγησε, «όταν η οικονομία πηγαίνει καλά, η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε Έλληνα πολίτη. Στόχος της κυβέρνησης είναι η καλή πορεία των δημοσιονομικών να μεταφράζεται σε ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος».

Επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ

Η επιδότηση ενοικίου αφορά κύριες και φοιτητικές κατοικίες, με ποσά που φτάνουν έως 800 ευρώ (ή 50 ευρώ για κάθε παιδί). Μάλιστα, μια οικογένεια μπορεί να λάβει ενίσχυση και για κύρια και για φοιτητική κατοικία, εφόσον πληροί τα κριτήρια.

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται ως εξής:

έως 20.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό,

έως 28.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξημένα κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί,

για μονογονεϊκές οικογένειες, έως 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Αντίστοιχα, τα περιουσιακά κριτήρια διαμορφώνονται στις 120.000 ευρώ για άτομα και 120.000 + 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή σύζυγο.

Η καταβολή θα γίνει έως τα τέλη Νοεμβρίου, με βάση τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι ακόμη και όσοι δεν συμπλήρωσαν φέτος τον σχετικό κωδικό 089 στη φορολογική τους δήλωση, θα λάβουν την ενίσχυση μέσω διασταυρώσεων που γίνονται «ακόμα και με τα στοιχεία της παροχής ρεύματος».

«Θέλουμε όλοι οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση χωρίς περιττή γραφειοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ετήσιο επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους

Το δεύτερο μόνιμο μέτρο αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, οι οποίοι θα λάβουν ετήσιο επίδομα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο. Για ζευγάρι συνταξιούχων, το ποσό διπλασιάζεται στα 500 ευρώ.

Η ενίσχυση αφορά όσους έχουν:

εισόδημα έως 14.000 ευρώ (μονοπρόσωπα νοικοκυριά),

έως 26.000 ευρώ για έγγαμους,

ενώ το όριο ακίνητης περιουσίας ορίζεται στα 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Δεν απαιτείται καμία αίτηση, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. «Η καταβολή θα γίνει απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου», ανέφερε ο Υφυπουργός, επισημαίνοντας ότι το μέτρο «είναι μόνιμο και δεν εξαρτάται από την ύπαρξη προσωπικής διαφοράς».

«Η καλή πορεία της οικονομίας να φαίνεται στην τσέπη του πολίτη»

Ο Υφυπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι οι δύο παρεμβάσεις, μαζί με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, «καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των πολιτών» και αποτελούν «το κοινωνικό μέρισμα της βελτίωσης της οικονομίας».

«Δεν θέλουμε να δώσουμε κάτι μόνο φέτος», τόνισε. «Θέλουμε κάθε χρόνο, σταθερά και θεσμοθετημένα, να επιστρέφει στους πολίτες το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής προόδου της χώρας».