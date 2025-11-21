Γ. Γ. υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: Τέλος Νοεμβρίου οι αποζημιώσεις στους αγρότες - Μέχρι τέλος του έτους όλες οι παλιές αποπληρωμές

Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την είδηση ότι η Κομισιόν έδωσε το πράσινο φως για να πληρωθούν οι επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων σχολίασε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Πρωτοψάλτης υπογράμμισε σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews Radio 105,8: «Το σχέδιο δράσης που είχαμε υποβάλει 4 Νοεμβρίου όσον αφορά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να είμαστε σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιδοτήσεις, εγκρίθηκε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι προχωράμε κανονικά με το πλάνο μας για την πληρωμή έως το τέλος του μήνα της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό άνω του μισού δις και έτσι ουσιαστικά έχουμε πλέον το πράσινο φως να κάνουμε όλα αυτά που έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε και που ήδη υλοποιούμε».

Έπειτα, πρόσθεσε «Φέτος όμως, επειδή είχαμε την αλλαγή, (είχαμε διάφορες αλλαγές) αλλά η πιο σημαντική ήταν ο ΑΤΑΚ (είναι ο αριθμός ταυτοποίησης ακινήτου), παρότι ήταν υποχρέωση της χώρας από το 2017. Φέτος για πρώτη χρονιά υλοποιήθηκε και επειδή αυτό δημιούργησε προβλήματα σε κάποιους παραγωγούς, τους δώσαμε παράταση έως 20 Οκτωβρίου. Το γεγονός λοιπόν, ότι κλείσανε οι αιτήσεις αργότερα φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές, πάει να πει ότι μετακινήθηκε και ο χρόνο-προγραμματισμός για την καταβολή. Δηλαδή, πληρώναμε τέλος Οκτωβρίου, αλλά φέτος, αφού κλείσανε οι αιτήσεις 20 Οκτωβρίου, δεν γινόταν στο τέλος Οκτωβρίου και θα γίνει τέλος Νοεμβρίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός».

Παράλληλα, ως προς το πόσοι είναι οι δικαιούχοι αυτών των 500 εκατομμυρίων, ο κ. Πρωτοψάλτης τόνισε «Κοιτάξτε, αίτηση κάνανε φέτος 610.000 ΑΦΜ για τη βασική ενίσχυση. Κάποιοι θα κοπούν, τον αριθμό δεν τον ξέρω, αλλά με βάση τους ελέγχους που κάνουμε σίγουρα κάποιοι δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κοπούν. Οπότε, τι να σας πω; 580; Δεν μπορώ να σας πω το νούμερο πριν βγει το αρχείο, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους (…)».

Τέλος, στην ερώτηση για το αν πιστεύει ότι θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους αγρότες τέλος Νοεμβρίου είπε χαρακτηριστικά «Ναι, οι μεγάλες αποζημιώσεις. Και βέβαια θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους οι αποπληρωμές όλων των παλιών εκκρεμοτήτων και προγραμμάτων. Αλλά σας λέω ότι και αυτή την εβδομάδα έγιναν πληρωμές. Οι πληρωμές γίνονται, απλώς είναι πολλές οι εκκρεμότητες που έχουν μαζευτεί, διότι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τρεις μήνες ουσιαστικά ήταν στον πάγο. Ήταν μέσα η οικονομική αστυνομία, ήταν μέσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οπότε όλο αυτό το διάστημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να κάνει πληρωμές και προφανώς έχει δημιουργήσει καθυστερήσεις. Όταν προσθέτεις και σε αυτό τους επιπλέον ελέγχους που πλέον έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην επαναληφθούν αυτά που βλέπουμε όλοι, (που διάφοροι επιτήδειοι πήραν λεφτά που δεν έπρεπε να πάρουν), όλα αυτά δημιουργούν μία καθυστέρηση. Το έχουμε εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό (…). Πρώτοι εμείς θέλουμε να πληρώσουμε. Γιατί να μην θέλει να πληρώσει το υπουργείο; Αυτή είναι η δουλειά του».