Ευρωζώνη: Επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο τέλος του 2025

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στα τέλη του 2025 καθώς η συρρίκνωση στη μεταποίηση εντάθηκε ενώ η ανάπτυξη στον κυρίαρχο τομέα υπηρεσιών επιβραδύνθηκε, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της HCOB, που καταρτίζεται από την S&P Global και θεωρείται καλός δείκτης για την πορεία των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και του τομέα παροχής υπηρεσιών, υποχώρησε στο χαμηλό τριμήνου του 51,9 αυτό τον μήνα από το υψηλό δύο και πλέον ετών του 52,8 τον Νοέμβριο.

Η τιμή ήταν χαμηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών σε έρευνα του Reuters για 52,7 μονάδες αλλά σηματοδοτεί το πρώτο, πλήρες ημερολογιακό έτος που ο δείκτης διαμορφώνεται πάνω από το όριο του 50,0 --που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση-- από το 2019.

Η μεταποιητική δραστηριότητα συρρικνώθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα. Ο σχετικός δείκτης PMI υποχώρησε στο 49,2 αυτό τον μήνα από το 49,6 του Νοεμβρίου, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο και κάτω από τις προβλέψεις σε έρευνα του Reuters για 49,9 μονάδες.

Ο δείκτης παραγωγής συρρικνώθηκε για πρώτη φορά μέσα σε 10 μήνες και οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο.

Ο δείκτης PMI για τον τομέα υπηρεσιών υποχώρησε στο 52,6 από το υψηλό 2,5 ετών των 53,0 μονάδων τον Νοέμβριο, επίσης χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για 53,3 μονάδες.