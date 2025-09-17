Eurostat: Στο 3,1% «κλείδωσε» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο - Στο 2% η Ευρωζώνη

Στο 3,1% επιβεβαιώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο είχε διαμορφωθεί στο 3,7% και τον Αύγουστο του 2024 στο 3,2%.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2% έναντι της προκαταρκτικής μέτρησης για 2,1%.

Τον Ιούλιο είχε διαμορφωθεί στο 2% και τον Αύγουστο του 2024 στο 2,2%.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Ιούλιο και όπως ήταν τον Αύγουστο του 2024.

Ανά χώρα και οικονομικό κλάδο

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,0%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,6%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,5%), την Εσθονία (6,2%) και την Κροατία (4,6%).

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε εννέα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκατέσσερα.

Τον Αύγουστο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,44%), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,62%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,18%) και την ενέργεια (-0,19%).