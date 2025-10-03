Eurostat: Οι τιμές ενοικίων στην ΕΕ αυξήθηκαν 3,2% στο δεύτερο τρίμηνο - Η εικόνα στην Ελλάδα

Προς τα πάνω κινήθηκαν οι τιμές κατοικιών και οι τιμές ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat.

Με βάση αυτά, σε ετήσιο επίπεδο οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,4% ενώ τα ενοίκια είδαν άνοδο 3,2%.

Μεταξύ του 2010 και του δεύτερου τριμήνου του 2025, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 60,5 % και τα ενοίκια κατά 28,8%.

Ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν σταθερά, οι τιμές των κατοικιών ακολούθησαν μια πιο ποικίλη πορεία, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή αύξηση μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2015 και του τρίτου τριμήνου του 2022, ακολουθούμενη από μια μικρή πτώση και σταθεροποίηση, πριν αρχίσουν να αυξάνονται ξανά το 2024. Οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται για 6 συνεχόμενα τρίμηνα.

Ανά χώρα της ΕΕ

'Όπως αναφέρει η Eurostat, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 21 από τις 26 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Οι τιμές των κατοικιών υπερτριπλασιάστηκαν στην Ουγγαρία (+277%) και την Εσθονία (+250%) και διπλασιάστηκαν ή υπερδιπλασιάστηκαν σε 10 χώρες της ΕΕ: Λιθουανία (+202%), Λετονία (+162 %), Τσεχία (+155%), Πορτογαλία (+141%), Βουλγαρία (+133%), Αυστρία (+117%), Λουξεμβούργο (+112 %), Σλοβακία (+105 %), Πολωνία (+104%) και Κροατία (+102%).

Η Ιταλία ήταν η μόνη χώρα όπου οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν (-1 %).

Κατά την ίδια περίοδο, τα ενοίκια αυξήθηκαν σε 26 χώρες της ΕΕ, με τις υψηλότερες αυξήσεις να καταγράφονται στην Εσθονία (+218%), τη Λιθουανία (+192%), την Ουγγαρία (+125%) και την Ιρλανδία (+117%).

Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα όπου οι τιμές των ενοικίων μειώθηκαν (-9%), ανέφερε η στατιστική αρχή της ΕΕ.