Αντιμέτωπη με μια σειρά σημαντικών προκλήσεων και προβλημάτων βρίσκεται η λεγόμενη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία περιλαμβάνει επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 υπαλλήλους, επιχειρήσεις οι οποίες είναι οικογενειακές, αλλά και εκείνες οι οποίες είναι ατομικές, απασχολώντας μόνο τον ιδιοκτήτη τους.

Η ελληνική αγορά αποτελεί ένα οικονομικό περιβάλλον που κυριαρχείται από τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες -όπως συχνά λέμε- αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Το γεγονός αυτό το πιστοποιούν και οι αριθμοί: Το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξεπερνά το 95% και δραστηριοποιούνται, κυρίως, στους κλάδους του εμπορίου (μικρά καταστήματα ένδυσης -υπόδησης, παντοπωλεία, μίνι μάρκετ), της εστίασης (ταβέρνες, ουζερί, καφέ γειτονιάς κλπ), αλλά και των υπηρεσιών (πχ λογιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστική διαμεσολάβηση κλπ).

