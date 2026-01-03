Τραμπ: Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα μέχρι να γίνει δημοκρατική μετάβαση - Είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

Τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του έπειτα από μεγάλης κλίμακας αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου από το Μαρ-α-Λάγκο. Όπως δήλωσε, θα δικαστούν στις ΗΠΑ για βαριές κατηγορίες ναρκοτρομοκρατίας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν τη Βενεζουέλα έως τη δημοκρατική μετάβασή της, προειδοποιώντας ότι «είμαστε απόλυτα έτοιμοι για δεύτερο κύμα επίθεσης εάν απαιτηθεί». Ακόμα ανέφερε ότι «η Κούβα είναι επίσης μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια».

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου στο Youtube

«Ο δικτάτορας Νίκολας Μαδούρο θα λογοδοτήσει στην Δικαιοσύνη των ΗΠΑ», ξεκαθάρισε στην αρχή της συνέντευξή Τύπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξαίροντας τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις για την επιτυχία της επιχείρησης.

«Μετά από εντολή μου σήμερα το πρωί έγινε μία εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα. Μία επιχείρηση που όμοιά της ο κόσμος δεν έχει δει από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχος ο δικτάτορας Νίκολας Μαδούρο που θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ για τα εγκλήματά του», τόνισε και πρόσθεσε πως υπάρχουν πολύ βαριές κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία σε βάρος του Μαδούρο και της συζύγου του.

«Στην καρδιά της νύχτας και με εξουδετερωμένες πλήρως τις άμυνες της Βενεζουέλας συλλάβαμε τον Μαδούρο στο σημείο στο οποίο διέμενε μαζί με την σύζυγό του. Και οι δύο αντιμετωπίζουν πολύ βαριές κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία κατά των Αμερικανών Πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «οι δυνάμεις της Βενεζουέλας αν και μας ανέμεναν δεν μπόρεσαν να κάνουν το παραμικρό. Κανένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων μας δεν έχει σκοτωθεί και κανένα από τα μαχητικά και τα ελικόπτερά μας δεν έχει υποστεί το παραμικρό. Σήμερα αποκαθίσταται η εικόνα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας μετά το φιάσκο του Αφγανιστάν».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Βενεζουέλα υπογράμμισε ότι «θα "τρέξουμε" τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει ομαλή μετάβαση. Δεν θα ρισκάρουμε το παραμικρό. Θέλουμε Ειρήνη και Δικαιοσύνη για τους πολίτες της χώρας και θέλουμε να επιστρέψουν ελεύθεροι στην χώρα τους»

Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εκμεταλλευτεί το κενό Μαδούρο. Θα μείνουμε στον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να λάβει χώρα κανονική - δημοκρατική διαδοχή» και προειδοποίησε ότι «είμαστε απόλυτα έτοιμοι για δεύτερο κύμα επίθεσης εάν απαιτηθεί»

Γνωστοποίησε ακόμα ότι οι εταιρείες πετρελαίου των ΗΠΑ επιστρέφουν άμεσα με δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. «Η νέα συνεργασία ΗΠΑ - Βενεζουέλας θα κάνει τους πολίτες της χώρας πλούσιους, ανεξάρτητους και ασφαλείς», επισήμανε.

Επανερχόμενος στη σύλληψη του Μαδούρο είπε ότι «ο δικτάτορας και εγκληματίας Μαδούρο θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί ως επικεφαλής ενός πολύ επικίνδυνου καρτέλ ναρκωτικών», καθώς , όπως είπε «ο ίδιος και η σύζυγός του βρίσκονται τώρα σε σκάφος το οποίο τελικά θα καταλήξει στη Νέα Υόρκη». «Οι συμμορίες που χρηματοδότησε επί χρόνια ο Μαδούρο έχουν σπείρει τρόμο και θάνατο στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Στο θέμα των πετρελαίων σημείωσε ότι «η πετρελαϊκή υποδομή της Βενεζουέλας που φτιάχτηκε από εμάς ξαφνικά πέρασε σε ξένα χέρια. Σήμερα γίνεται και πάλι δικιά μας. Κάποιοι πολεμούσαν πολέμους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και στη γειτονιά μας, μας λήστευαν» και γνωστοποίησε ότι «επιστρέφουμε στο δόγμα Μονρόε ξανά. Σχεδόν το είχαμε ξεχάσει. Τώρα θα το θυμηθούν όλοι. Κανένας δεν θα μας αμφισβητήσει ξανά στην ήπειρο και στο νότιο ημισφαίριο. Επιστρέφουμε δυναμικά στη δική μας περιοχή».

Ο Τραμπ τόνισε, επίσης, ότι «το μέλλον θα καθοριστεί από το πόσο καλά θα προστατεύσουμε την περιοχή μας αλλά και ολόκληρη την περιοχή από "παρεμβολές". Αυτοί είναι οι κανόνες που διαχρονικά ρυθμίζουν την δυναμική των υπερδυνάμεων».

Στο πλαίσιο αυτό προιδροποίησε τους αξιωματούχους της Βενεζουέλας πώς «όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά πρόσωπα της Βενεζουέλας πρέπει να καταλάβουν πως ότι συνέβη στον Μαδούρο μπορεί - και θα συμβεί - και στους ίδιους εάν επιμείνουν στον δικό του δρόμο».

Διευκρινίσεις Τραμπ σε ερωτήσεις δημοσιογράφων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διευκρίνισε, ερωτηθείς για την προειδοποίηση ότι «είμαστε απόλυτα έτοιμοι για δεύτερο κύμα επίθεσης εάν απαιτηθεί», ότι «δεν φοβόμαστε να βάλουμε στρατό στο έδαφος της Βενεζουέλας».

«Θα "τρέξουμε" τη Βενεζουέλα με μία ειδική ομάδα και θα ξεκινήσουμε από τις εταιρείες πετρελαίου. Το πετρέλαιο θα ξεκινήσει να ρέει προς την σωστή πλευρά που είναι μία. Δεν φοβόμαστε να βάλουμε στρατό στο έδαφος της χώρας και εάν χρειαστεί θα το κάνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν χρήματα και θα φροντίσουν τον λαό της Βενεζουέλας όπως του αξίζει, ενώ γνωστοποίησε πως υπήρξε επικοινωνία του Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας και πως «φαίνεται διατεθειμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται».

Στο ερώτημα γιατί δεν ενημερώθηκε το Κογκρέσο πριν την επιχείρηση ο Τραμπ είπε πως «το Κογκρέσο έχει την τάση να διαρρέει κι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε θα υπήρχε θέμα», ενώ το λόγο έλαβε και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ λέγοντας ότι «δεν ενημερώσαμε το Κογκρέσο γιατί πρόκειται για μία επιχείρηση που έπρεπε να παραμείνει απόλυτα μυστική για όσο το δυνατόν περισσότερο από όσο το δυνατόν περισσότερους».

Αναφερθείς στο μέλλον της Βενεζουέλας είπε ότι «θέλω να είναι μικρό το διάστημα που θα "τρέχουμε" τη Βενεζουέλα αλλά αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο. Πρέπει να βγάλουμε σημαντικά κεφάλαια από το πετρέλαιο για τα επανεπενδύσουμε στη χώρα. Θα συνεχίσουμε να πουλάμε πετρέλαιο σε όσους ακόμη και σήμερα αγοράζουν». Στο σημείο αυτό πρόσθεσε ότι «η Ρωσία δεν θα έχει πρόβλημα με το πετρέλαιο, θα της πουλήσουμε εμείς».

Στρέφοντας την προσοχή του για λίγο στον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε «να προσέχει τον εαυτό του».

Όταν ρωτήθηκε αν επέμεινε στην δήλωσή του - την οποία έκανε για πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες - απάντησε: «Ναι, νομίζω ότι εμμένω στην πρώτη μου δήλωσή». «Φτιάχνει κοκαΐνη. Την στέλνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε πρέπει να προσέχει τον εαυτό του.», συμπλήρωσε.

Επανερχόμενος στη Βενεζουέλα είπε ότι «εάν εμείς φύγουμε ποιος θα αναλάβει την χώρα; Η αντιπρόεδρος που είχε επιλέξει ο Μαδούρο πριν από λίγη ώρα ορκίστηκε Πρόεδρος και έχει δηλώσει - μάλλον ανακουφισμένη - πως θα κάνει ο,τι χρειαστεί». Επανέλαβε ότι θέλει να επιστρέψουν στην χώρα οι Βενεζουελάνοι πρόσφυγες που είναι σήμερα στις ΗΠΑ.

Για τη διοίκηση της Βενεζουέλας σημείωσε: «Δεν θα μας κοστίσει το παραμικρό το να διοικούμε την Βενεζουέλα καθώς έχει πηγές εσόδων για εμάς που θα καλύπτουν και με το παραπάνω αυτό το κόστος».

Ερωτηθείς για το εάν είχε επικοινωνία με τον Μαδούρο πριν καταλήξει στην αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα ο Τραμπ τόνισε πως «μίλησα αρκετές φορές με τον Μαδούρο και του είπα παραδώσου. Έφτασε κοντά να το κάνει. Σήμερα θα εύχεται να το είχε κάνει», ενώ διευκρίνισε πως δεν είχε μιλήσει ποτέ με τον Πούτιν για τον Μαδούρο και πρόσθεσε πως «σήμερα σας λέω πως δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος μαζί του».

Επίσης, σε μία αποστροφή του λόγου του ανέφερε ότι «η Κούβα είναι επίσης μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια», χωρίς να δώσει περερισσότερες λεπτομέρειες.

Τι ανέφερε νωρίτερα για την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε ότι κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας. Είπε πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλα η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Επρόκειτο να το κάνουμε αυτό πριν από τέσσερις ημέρες, αλλά ο καιρός δεν ήταν ιδανικός», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ο καιρός πρέπει να είναι τέλειος… και ξαφνικά άνοιξε και είπαμε “προχωράμε”».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι, όταν συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο, βρισκόταν «σε ένα σπίτι που έμοιαζε περισσότερο με φρούριο παρά με σπίτι», με «συμπαγές ατσάλι ολόγυρα».

Επίσης, δήλωσε ότι παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη σύνθετη επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από ειδικό χώρο στο Μαρ-α-Λάγκο, παρουσία στρατιωτικών στρατηγών. «Μου είπαν πραγματικοί στρατιωτικοί ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να μπορεί να εκτελέσει έναν τέτοιο ελιγμό», τόνισε. «Αν είχατε δει τι συνέβη… το παρακολουθούσα κυριολεκτικά σαν να έβλεπα τηλεοπτική εκπομπή», συμπλήρωσε.

«Αν είχατε δει την ταχύτητα, τη βία - ξέρετε, χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, ταχύτητα και βία - ήταν απλώς κάτι εντυπωσιακό. Καταπληκτική δουλειά από αυτούς τους ανθρώπους. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παρόμοιο», συνέχισε και σημείωσε: «Το παρακολουθούσαμε από ένα δωμάτιο. Είχαμε ένα δωμάτιο και βλέπαμε κάθε πτυχή της επιχείρησης. Γύρω μας υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και στρατηγοί, και γνώριζαν ακριβώς τι συνέβαινε. Ήταν πολύ σύνθετη επιχείρηση, εξαιρετικά σύνθετη».

«Στην ουσία εισέβαλαν, μπήκαν σε χώρους στους οποίους θεωρητικά δεν μπορούσε να εισβάλει κανείς, έσπασαν ατσάλινες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και όλα τελείωσαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», συνέχισε.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν στη διάθεσή τους «τεράστιο αριθμό» αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων και μαχητικών αεροσκαφών.

«Άρπαξαν τον Μαδούρο και τη γυναίκα του από το κρεβάτι τους»

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό δίκτυο CNN αναφέρει ότι μέλη της επίλεκτης ομάδας Delta Force άρπαξαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας και τη σύζυγό του από το κρεβάτι τους. Επικαλούμενο δύο πηγές, αναφέρει ότι «τους άρπαξαν μέσα στη νύχτα, ενώ κοιμούνταν».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος, Ναούμ Φερνάντες, ο πρόεδρος και η σύζυγός του βρίσκονταν στο σπίτι τους, εντός στρατιωτικής βάσης, όταν συνελήφθησαν. «Εκεί βομβάρδισαν» δήλωσε στο Associated Press. «Και εκεί πραγματοποίησαν αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε απαγωγή του προέδρου και της πρώτης κυρίας της χώρας».

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως όσοι οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας