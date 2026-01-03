Η πρώτη φωτογραφία του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του - Την πόσταρε ο Τραμπ (pics)

Το φως της δημοσιότητας είδαν οι πρώτες φωτογραφίες του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντρόναλντ Τραμπ να προβαίνει σε σχετική ανάρτηση στο Truth Social.

Παράλληλα, φωτογραφίες του συλληφθέντα Μαδούρο κυκλοφόρησαν και στο διαδίκτυο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο FoxNews ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες οδηγήθηκαν με ελικόπτερο στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο Iwo Jima, μετά τη σύλληψή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας και μεταφέρονται στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο όσο κατά της συζύγου στη Νέα Υόρκη.

Το χρονικό της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη Μαδούρο - Θα δικαστεί στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στη Βενεζουέλα από τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, με στόχο τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις γύρω από το Καράκας και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του

Υπενθυμίζεται πως ο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως μια συνέντευξη Τύπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας έχει ανακοινωθεί ότι θα δοθεί για τις εξελίξεις.

Πότε ξεκίνησαν οι επιθέσεις;

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν για πρώτη φορά λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα (8:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και τη γύρω περιοχή. Συνεχίστηκαν μέχρι τις 5:15 (9:15 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυραύλους να σχίζουν τον ουρανό και στη συνέχεια να χτυπούν τους στόχους τους.

Ελικόπτερα εθεάθησαν επίσης στον ουρανό πάνω από το Καράκας.

Λίγο πριν τις 13:00 ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάικ Λι επικαλούμενος τηλεφωνική συνομιλία του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπως οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.