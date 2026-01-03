ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο - Διώκεται για ναρκοτρομοκρατία

«Για περισσότερα από 25 χρόνια, ηγετικά στελέχη της Βενεζουέλας καταχράστηκαν τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης που κατείχαν και διέφθειραν θεσμούς που κάποτε λειτουργούσαν νόμιμα, προκειμένου να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στο κατηγορητήριο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρεται, «ο κατηγορούμενος Νικολάς Μαδούρο Μόρος βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαφθοράς και συνεργάστηκε με τους συγκατηγορούμενούς του, χρησιμοποιώντας την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που ο ίδιος διέβρωσε, για τη μεταφορά χιλιάδων τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ: Τον βαρύνουν κατηγορίες ναρκοτρομοκρατίας

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν σύντομα το μένος της αμερικανικής δικαιοσύνης για τις κατηγορίες ναρκοτρομοκρατίας που τους βαρύνουν δήλωσε το Σάββατο η γενική εισαγγελέας και υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Πάμελα Μπόντι, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Όπως είπε, ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και μηχανισμών καταστροφής, καθώς και για συνωμοσία κατοχής πολυβόλων και μηχανισμών καταστροφής κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ανάρτησή της προσθέτει ότι: «έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης» και «σύντομα θα αντιμετωπίσουν την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης, σε αμερικανικό έδαφος και ενώπιον αμερικανικών δικαστηρίων».

«Εκ μέρους ολόκληρου του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είχε το θάρρος να απαιτήσει λογοδοσία εκ μέρους του αμερικανικού λαού, καθώς και να απευθύνω ένα τεράστιο "ευχαριστώ" στους γενναίους στρατιωτικούς μας που πραγματοποίησαν την απίστευτη και εξαιρετικά επιτυχημένη αποστολή σύλληψης αυτών των δύο φερόμενων διεθνών διακινητών ναρκωτικών», υπογραμμίζει ακόμα στην ανάρτησή της.

Ρούμπιο: Ο Μαδούρο δεν είναι πια πρόεδρος της Βενεζουέλας, θα λογοδοτήσει

«Ο Μαδούρο ΔΕΝ είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και το καθεστώς του ΔΕΝ είναι η νόμιμη κυβέρνηση.

Ο Μαδούρο είναι ο επικεφαλής του Cartel de Los Soles, μιας ναρκο-τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει καταλάβει μια χώρα. Και βρίσκεται υπό κατηγορία για τη διοχέτευση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπο.

CNN: Απαγγελία κατηγορητηρίου κατά του Νικολάς Μαδούρο

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να απαγγείλει νέες κατηγορίες κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, στο πλαίσιο νέου, επικαιροποιημένου κατηγορητηρίου που θα κατατεθεί στη Νέα Υόρκη, όπου ο Μαδούρο είχε ήδη κατηγορηθεί το 2020, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, μεταδίδει το CNN.

Οι κατηγορίες του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του Μαδούρο είχαν παρουσιαστεί αρχικά σε τρία κατηγορητήρια το 2020 - δύο στη Νέα Υόρκη και ένα στην Ουάσινγκτον - καθώς και σε ποινική μήνυση που είχε κατατεθεί στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με τις υποθέσεις αυτές, υπήρχε μια συνωμοσία που εκτεινόταν για δεκαετίες, κατά την οποία ο Μαδούρο και στενοί συνεργάτες του παρείχαν πολιτική και στρατιωτική προστασία σε ναρκοτρομοκράτες, ενώ ταυτόχρονα υπεξαιρούσαν δισεκατομμύρια δολάρια από τη χώρα.

«Ο Μαδούρο χρησιμοποίησε σκόπιμα την κοκαΐνη ως όπλο» και «είχε ρητό στόχο να κατακλύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με κοκαΐνη, προκειμένου να υπονομεύσει την υγεία και την ευημερία της χώρας μας», είχε δηλώσει τότε ο Τζέφρι Μπέρμαν, εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν επίσης ότι ο Μαδούρο ηγήθηκε ενός βίαιου καρτέλ ακόμη και κατά την άνοδό του στην εξουσία. Μαζί του είχαν κατηγορηθεί περισσότερα από δώδεκα ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων αξιωματούχοι της κυβέρνησης και των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας, καθώς και μέλη της αντάρτικης οργάνωσης Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις.