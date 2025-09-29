Υποχώρησε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Πτώση εμφάνισε για τον Σεπτέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταρτίζει η Κομισιόν.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 106,2 μονάδες έναντι των 110 μονάδων τον Αύγουστο, στη χειρότερη επίδοση από τις 106 μονάδες τον Ιούνιο του 2025.

Ο δείκτης προσδοκιών προσλήψεων των επιχειρήσεων υποχώρησε στις 111,5 μονάδες έναντι 114,45 μονάδες τον Αύγουστο, στη χειρότερη επίδοση από τον Ιανουάριο του 2025.

Ο δείκτης οικονομικής αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις επιδεινώθηκε στις -2,4 μονάδες από -2,2 μονάδες τον Αύγουστο.

Η Ευρωζώνη

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο δείκτης οικονομικούς κλίματος διαμορφώθηκε στις 95,5 μονάδες έναντι 95,3 μονάδων για τον Αύγουστο.

Όπως ανέφερε σε σχόλιο της η ING, ενώ οι τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών παρουσίασαν ελαφρώς πιο αρνητικές εκτιμήσεις για την πρόσφατη παραγωγή, οι προσδοκίες τους για τους επόμενους μήνες βελτιώθηκαν.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αυξήθηκε κατά 0,6 μονάδες, αν και παραμένει χαμηλή σε σχέση με τα ιστορικά πρότυπα.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση την αρχή μιας ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης.

Με τη μέτρια αύξηση της παραγωγής αυτή τη στιγμή και τις πιο αδύναμες συνολικές προσδοκίες για την απασχόληση και τις τιμές, το τρέχον περιβάλλον συνεχίζει να είναι συνολικά υποτονικό.

Συνολικά, οι κίνδυνοι παραμένουν, αλλά οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είχαν προετοιμαστεί για το χειρότερο.

Αν και πολλές επιπτώσεις από το διαρθρωτικά μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί, τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητικά.

Και αυτό πιθανότατα θα αντικατοπτριστεί σε ένα μικρό θετικό ποσοστό ανάπτυξης για το τρίτο τρίμηνο.