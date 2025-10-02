Ελβετία: Αμετάβλητος στο 0,2% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία παρέμεινε στο 0,2% τον Σεπτέμβριο, ελαφρώς κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών και της κοινής γνώμης για 0,3%.

Ο βασικός πληθωρισμός παρέμεινε επίσης σταθερός στο 0,7% για το μήνα, καθώς η μείωση των τιμών των βασικών αγαθών αντισταθμίστηκε από την αύξηση του πληθωρισμού των ιδιωτικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων των ενοικίων, ο οποίος αυξήθηκε από 1,1% τον Αύγουστο σε 1,4% τον Σεπτέμβριο.

Η αύξηση του πληθωρισμού των υπηρεσιών αποδόθηκε κυρίως στα πακέτα διακοπών, τα οποία συνήθως παρουσιάζουν ασταθείς διακυμάνσεις των τιμών.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι αυτός ο συγκεκριμένος παράγοντας δεν σηματοδοτεί μια ευρύτερη αύξηση των υποκείμενων πιέσεων στις τιμές των υπηρεσιών σε ολόκληρη την ελβετική οικονομία.