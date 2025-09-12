ΕΒΕΑ: Συναντήσεις αγοραστών και προμηθευτών για αγροδιατροφή, αγροτεχνολογία, συσκευασία και έξυπνη γεωργία

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, μέλος του Enterprise Europe Network Hellas, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους στη διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Meet the Buyer 2025», από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου online και η συμμετοχή είναι δωρεάν

Όπως αναφέρει ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να:

Δουν τα προφίλ διεθνών προμηθευτών

Κλείσουν στοχευμένες B2B συναντήσεις με αγοραστές και προμηθευτές σε αγροδιατροφή, αγροτεχνολογία, συσκευασία και έξυπνη γεωργία

Προϊόντα σε ζήτηση είναι:

Κονσερβοποιημένα και φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κουτιά για κέικ, λιπάσματα και συστήματα άρδευσης, ζαχαρώδη, κρέας και πουλερικά, γαλακτοκομικά, οξέα (γαλακτικό, οξικό, κιτρικό), μαγιά ζυθοποιίας, αποξηραμένα φρούτα, αρτοσκευάσματα, σιρόπια και ζάχαρη.

Η εγγραφή παραμένει ανοιχτή τόσο για αγοραστές, όσο και για προμηθευτές έως την έναρξη της εκδήλωσης, αλλά η επιλογή των συνομιλητών έχει ξεκινήσει.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:

Κατερίνα Σακελλαρίου, στέλεχος τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 210 3382460 [email protected]

Τάνια Αργυρίου, στέλεχος Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 210 3382364 [email protected]

Ιουστίνη Δεβετζή, προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 210 3382341 [email protected]