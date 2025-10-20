Δ. Μιχαηλίδου: Ξεκινάμε με 2.500 κατοικίες για κοινωνική αντιπαροχή

Στη δημιουργία χιλιάδων κοινωνικών κατοικιών μέσω κοινωνικής αντιπαροχής και προγράμματα που στοχεύουν στην ανακούφιση των ενοικιαστών, των πολύτεκνων και των ευάλωτων οικογενειών αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, αποκαλύπτοντας ότι ξεκινούν με 2.500 κατοικίες με στόχο να φτάσουν τις 4.000.

Μιλώντας στην ΕΡΤ για το ολοκληρωμένο σχέδιο στέγασης που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο για να στηρίξει τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος ενοικίων η κα Μιχαηλίδου παραδέχθηκε ότι «το στεγαστικό είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχει ένας Έλληνας και μια Ελληνίδα σήμερα στην καθημερινότητά τους, ειδικά όσοι ζουν στο ενοίκιο».

Για αρχή, όπως δήλωσε, την 1η Νοεμβρίου ξεκινάει η επιστροφή ενός από τα δώδεκα ενοίκια. «Είναι πολλά αυτά που κάνουμε, αλλά ακόμα περισσότερα αυτά που πρέπει να κάνουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Απαντώντας για την κοινωνική αντιπαροχή και το εάν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός που μπορεί να ανακοινώσει δήλωσε: «Ξεκινάμε με 2.500 κατοικίες για κοινωνική αντιπαροχή με κοινωνικό μίσθωμα. Βάζουμε ακίνητα του πρώην ΟΕΚ και λέμε ότι σε αυτά θα φτιαχτούν 4.000 ακίνητα, αρκετά από αυτά που θα έρθουν στο Δημόσιο». Κάνοντας λόγο για «συντονισμένη προσπάθεια» των υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής ώστε «κανένα ακίνητο του Δημοσίου να μην ρημάζει, αλλά να αξιοποιείται υπέρ των πολιτών που έχουν πραγματική ανάγκη» η κα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούν όσοι επιλεγούν να μείνουν σε αυτά.

Ειδικότερα, όπως είπε, τα κριτήρια θα είναι τόσο εισοδηματικά όσο και κοινωνικά, με έμφαση σε πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές και οικογένειες που έχουν μέλη με αναπηρία ενώ οι δικαιούχοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα μετά από μία δεκαετία να αποκτήσουν την κατοικία.

«Τα ακίνητα αυτά θα παραχωρηθούν σε πολίτες με κοινωνικό μίσθωμα, το οποίο θα είναι «κάτω από το μίσθωμα της αγοράς και προσαρμοσμένο στο εισόδημα κάθε δικαιούχου», σημείωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Για τις σχολάζουσες κληρονομιές η κα Μιχαηλίδου τόνισε: «Θέλουμε να μειώσουμε τη στεγαστική πίεση στις περιοχές, εκεί όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο», προσθέτοντας ότι σε κάθε περίπτωση «θα λαμβάνεται υπόψη και η εντοπιότητα, ώστε τα ακίνητα να δίνονται σε κατοίκους της ίδιας περιοχής, δεν θα πάς από την Καβάλα στην Αθήνα».

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια η κα Μιχαηλίδου απάντησε ότι ο πήχης θα μπει εκεί που είναι και σε άλλα προγράμματα τα οποία ήδη τρέχουν: «Ξέρουμε ότι ο κόσμος ζορίζεται και θέλει βοήθεια από εμάς, είτε γίνεται σε μορφή επιδομάτων για τους πιο ευάλωτους, είτε γίνεται σε μορφή παροχής στεγαστικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, εκεί κάπου για να υπάρχει και συνοχή στο κυβερνητικό πρόγραμμα, θα αγκυρωθεί και αυτή η λογική».

Αναφερόμενη στο κοινωνικό μίσθωμα και το εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο μελλοντικά το Κράτος τα χαρίσει στους δικαιούχους απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι «το ζητούμενο είναι να υπάρχει ένα κοινωνικό μίσθωμα, το οποίο είναι μπορεί να το αντέξει ο άλλος σε σχέση με τον μισθό του. Είναι πολύ σημαντικό να είναι κάτω από το μίσθωμα της αγοράς».

Σχετικά με το πρόγραμμα για την πρώιμη παιδική παρέμβαση που αφορά 2.500 παιδιά η κα Μιχαηλίδου δήλωσε πώς είναι ένα «προσωπικό της στοίχημα» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα παιδιά τα οποία είναι στο φάσμα του αυτισμού και οι οικογένειές τους είναι πια πάρα πολλές στη χώρα και η πολιτεία πρέπει να τους στηρίξει έτσι ώστε πριν την ηλικία των 6 να μπορούν τα παιδιά αυτά να δουλευτούν εντός οικογενειακού πλαισίου».

Μάλιστα, όπως τόνισε, αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία. «Πέραν από τις θεραπείες που ήδη λαμβάνουν μέσω ΕΟΠΠΥ, πέραν από τις δομές στις οποίες μπορούν να πηγαίνουν, θα λαμβάνουν 800 ευρώ το μήνα για είκοσι συνεδρίες, οι οποίες θα γίνονται επί το πλείστον στο σπίτι τους, μπορεί και σε κάποια παιδική χαρά να πάει ο ψυχολόγος, αλλά είναι συνεδρίες που γίνονται τριγωνικά με τους ειδικούς, με την οικογένεια και με το ίδιο το παιδί».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα για την προσβασιμότητα κατ’οικον διευκρινίζοντας ότι οι δικαιούχοι επιδοτούνται με 14.500 ευρώ για παρεμβάσεις. «Είναι έργο του ταμείου ανάκαμψης. Με 2.500 δικαιούχους είχαμε 5.500 αιτήσεις. Ο πρωθυπουργός είπε θα τους καλύψουμε και τους 5.500 αν χρειαστεί» τόνισε η κα Μιχαηλίδου.

«Αμιγώς ιστορικό και εθνικό μνημείο ο Άγνωστος Στρατιώτης»

Μιλώντας για τη σημερινή τροπολογία που κατατίθεται στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη η κα Μιχαηλίδου τοποθετήθηκε για το θέμα που έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης λέγοντας ότι «είναι μια αντιπαράθεση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει». Όπως τόνισε, «το Μνημείο πρέπει να υπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε, να τιμά δηλαδή όλους όσοι έχουν πέσει, όλους όσοι έχουν πολεμήσει για την πατρίδα μας. Είναι ένα αμιγώς ιστορικό και εθνικό μνημείο. Αυτό μπορεί να γίνεται παράλληλα με όσους από εμάς, όσοι θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη των παιδιών αυτών που αδίκως χάθηκαν στα Τέμπη».