Βρετανία: Ανάπτυξη 0,3% τον Νοέμβριο

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε αύξηση 0,3% τον Νοέμβριο, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει μια πολύ μικρή αύξηση της τάξης του 0,1%.

Τα τελευταία στοιχεία έρχονται μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,1% τον Οκτώβριο, η οποία αποδόθηκε στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κυβερνοεπίθεσης στην Jaguar Land Rover, η οποία επηρέασε την παραγωγή αυτοκινήτων, καθώς και στην αβεβαιότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων εν όψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν βελτίωση της βρετανικής οικονομίας το 2026, ιδίως καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας είναι πιθανό να συνεχίσει την πολιτική μείωσης των επιτοκίων.

«Κοιτώντας μπροστά, αναμένουμε ότι το ΑΕΠ θα ανακάμψει έντονα το πρώτο τρίμηνο του 2026», δήλωσε ο Sanjay Raja, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο,

«Αναμένουμε ότι τα νοικοκυριά θα δαπανήσουν λίγο περισσότερα στην αρχή του έτους και ότι οι επενδύσεις θα παραμείνουν σε ανοδική πορεία», πρόσθεσε. Η Deutsche Bank αναμένει ότι η αύξηση του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου φέτος θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη από ό,τι το 2025 (1,1%), ενώ αναμένει ότι η τριμηνιαία αύξηση θα κυμανθεί στο 0,35% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

«Υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι μείωσης της πρόβλεψής μας για την ανάπτυξη, δεδομένης της ευπάθειας της αγοράς εργασίας», προειδοποίησε ωστόσο ο Raja.