Αύξηση 5,3% στον κύκλο εργασιών του ελληνικού λιανεμπορίου για τον Οκτώβριο

Άνοδο εμφάνισε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ.
Αναλυτικά:
• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου
2024, παρουσίασε αύξηση 5,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 αύξηση 2%.
• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5%.
• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5%.