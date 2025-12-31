Αύξηση 5,3% στον κύκλο εργασιών του ελληνικού λιανεμπορίου για τον Οκτώβριο

Άνοδο εμφάνισε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά:

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου

2024, παρουσίασε αύξηση 5,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 αύξηση 2%.

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5%.

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5%.