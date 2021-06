Τα παιχνίδια μυαλού των Σάκκαρη και Σφιόντεκ και το καθοριστικό πρώτο σετ...

Τα προγνωστικά και οι εκτιμήσεις για το τουρνουά γυναικών του Ρολάν Γκαρός μάλλον «σβήστηκαν» πάνω στη χωμάτινη επιφάνειά του από φιλόδοξες τενίστριες που αψήφησαν τις προβλέψεις. Μία από εκείνες που συνεχίζουν είναι και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία το μεσημέρι της Τετάρτης (9/6) αντιμετωπίζει στον έναν από τους τέσσερις προημιτελικούς τη μοναδική αθλήτρια από το Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης που συνεχίζει στο Παρίσι. Η Ιγκα Σφιόντεκ από την Πολωνία, πάντως, έχει κι άλλα «παράσημα» στη ρακέτα της.

Η 20χρονη τενίστρια, Νο9 στον κόσμο και Νο8 στο ταμπλό του Γαλλικού Οπεν είναι επίσης η μοναδική από τις οκτώ που αγωνίζονται ακόμη, που έχει αγωνιστεί σε τελικό Γκραν Σλαμ. Η Σφιόντεκ κατέκτησε πέρσι απρόσμενα το Ρολάν Γκαρός, νικώντας στον τελικό την Σοφία Κένιν, την οποία η Σάκκαρη νίκησε στις «16». Η κάτοχος του τίτλου, θριαμβεύτρια από την χαμηλότερη στην ιστορία κατάταξη (Νο54), μετρά πλέον 11 διαδοχικές νίκες στα κορτ του Ρολάν Γκαρός και 22 σερί κερδισμένα σετ!

2️⃣2️⃣ sets and counting 🙌@iga_swiatek keeps her streak alive while battling to victory over Kostyuk 6-3, 6-4 and claims the final slot in the QFs.#RolandGarros pic.twitter.com/PTUVu2Wxdq