Στο ήρεμο μυαλό της Μαρίας Σάκκαρη...

Η καλή της φίλη και νικήτρια του περσινού Ρολάν Γκαρός, Ιγκα Σφιόντεκ, έχει αποκαλύψει πως «απογείωσε» το παιχνίδι της όταν έβαλε ένα «δεύτερο μυαλό» στο μυαλό της. Οταν εκτός από την προπόνηση στο κορτ, επέλεξε και το mental coaching από την πρώην ιστιοπλόο και νυν ψυχίατρο, Ντάρια Αμπράμοβιτς. Είναι διαχρονικό, αλλά εσχάτως τόσο τονισμένο ότι το ψυχολογικό κομμάτι παίζει σημαντικό ρόλο στα σπορ. Αυτό παραδέχθηκε και η Μαρία Σάκκαρη ότι είναι το στοιχείο που αλλάζει το παιχνίδι της...

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (7/6) τη Σοφία Κένιν στις «16» του Ρολάν Γκαρός. Η παρθενική παρουσία της σε 4ο γύρο του Γαλλικού Οπεν – κάτι το οποίο ως κορυφαία επίδοση σε Γκραν Σλαμ έχει πετύχει πέρσι και σε Οπεν Αυστραλίας και US Open – μπορεί πλέον να της αποβάλει το όποιο άγχος και να της επιτρέψει να προσεγγίσει με περισσότερη ηρεμία το ματς με την 22χρονη Αμερικανίδα (γεννημένη στη Μόσχα) και Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Fourth-round debut 💃@mariasakkari records her best ever result at #RolandGarros, dismantling Elise Mertens 7-5, 6-7(2), 6-2. The No.17 seed meets Kenin next. pic.twitter.com/fQ3WDPUmyH