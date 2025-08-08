Εγκρίθηκε η πρόταση Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Τι προβλέπει

Ενεκρίθη από το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας έπειτα από συνεδρίαση δέκα και πλέον ωρών, η πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου που αφορά στην κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό προκειμένου να εξουδετερωθεί η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Αυτό ανακοίνωσε στα εβραϊκά μέσω της πλατφόρμας X τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η κατάληψη της πόλης της Γάζας (βόρεια) και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό «εκτός των ζωνών μάχης».

Κατά την ίδια πηγή, το σχέδιο που εγκρίθηκε προβλέπει «τον αφοπλισμό της Χαμάς», «την επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», την «αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» και «τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και την «εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Δεν ξεκαθαρίζεται αν σχεδιάζεται η επιβολή ισραηλινής κατοχής σε όλη τη Δυτική Όχθη, κάτι που ανήγγειλε ο κ. Νετανιάχου την Πέμπτη.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως «για να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας, έχουμε σκοπό να απαλείψουμε τη Χαμάς εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να είναι ελεύθερος και να περάσουμε (την εξουσία) σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα είναι οποιοσδήποτε συνηγορεί υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από την απαίσια τρομοκρατία της Χαμάς».

Το Ισραήλ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και πρόσθετων διεθνών εταίρων, σκοπεύει να κατακλύσει τη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια, έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την τρέχουσα ποσότητα, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανοίξουν 16 κέντρα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα βασίζονται στα πρότυπα εκείνων που λειτουργούν από το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας.