Το δεύτερο «μυαλό» στο μυαλό της Ιγκα Σφιόντεκ

Για χρόνια, στην εφηβεία, της αρκούσε η λατρεία για τις γάτες, λίγη ροκ μουσική από τους (αγαπημένους και του Ντένις Ρόντμαν) Pearl Jam στα ακουστικά της και πολλά, μα πολλά βιντεάκια του ειδώλου της, Ράφα Ναδάλ. Το επόμενο βήμα, από τη στιγμή που αποφάσισε να αφοσιωθεί στο τένις, ήταν να αγαπήσει πραγματικά τον εαυτό της. Για την ακρίβεια, να τον κατανοήσει, να τον αποδεχθεί, όχι ως αλαζονεία, αλλά ως ανάγκη να καταλάβει τι θέλει εκείνη από την ίδια. Η ιδιαίτερη τακτική της Ιγκα Σφιόντεκ φαίνεται εδώ και μήνες να αποδίδει καρπούς...

Η 19χρονη Πολωνή τενίστρια «σόκαρε» τον κόσμο του αθλήματος τον περασμένο Οκτώβριο, όταν από το Νο54 της παγκόσμιας κατάταξης κατάφερε να κατακτήσει το Ρολάν Γκαρός δίχως να χάσει σετ! Εγινε η πρώτη αθλήτρια από τη χώρα της με τίτλο Γκραν Σλαμ και άμεσα ανέβηκε 34 θέσεις, φτάνοντας στο Νο17 του κόσμου. Τη Δευτέρα (17/5), μία μέρα μετά τον νέο θρίαμβό της στο Οπεν της Ιταλίας, «εισέβαλλε» για πρώτη φορά στο Top-10 της WTA, φτάνοντας ως το Νο9. Την ίδια μέρα και η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε την καλύτερη επίδοσή της, ανεβαίνοντας από το Νο19 στο Νο18!

Το χαμογελαστό κορίτσι από τη Βαρσοβία δεν ήταν πάντα ευδιάθετη. Το άγχος, οι προσδοκίες των άλλων και οι συνεχείς αγώνες τής πρόσθεταν στους ώμους μία πίεση που δεν μπορούσε να διαχειριστεί. «Επειδή υπάρχουν πολλοί καταπληκτικοί τενίστες και τενίστριες που μπορούν να αποδώσουν σε υψηλό επίπεδο, το σημαντικότερο πράγματα στο κορτ είναι η ψυχική αντοχή», είχε διαπιστώσει μετά τη νίκη της στο Παρίσι. Σε αυτό το συμπέρασμα την είχε βοηθήσει να φτάσει η Ντάρια Αμπράμοβιτς, που έγινε από το 2019, όχι απλώς η ψυχολόγος, αλλά και ο «άνθρωπός» της.

Πριν από δύο χρόνια η Σφιόντεκ αναζήτησε τη βοήθεια μίας ειδικού και έπειτα από τις πρώτες συνεδρίες με την Αμπράμοβιτς, ζήτησε από την 33χρονη πρώην αθλήτρια της ιστιοπλοΐας να ενταχθεί στο τιμ της. Μετά το τέλος της αθλητικής καριέρας της, η Ντάρια Αμπράμοβιτς συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της και θέλησε να τονίσει τη σημασία της ψυχικής υγείας στα σπορ. Δέχθηκε να συνεργαστεί με τη νεαρή αθλήτρια.

Την τελευταία διετία ήταν παρούσα στις περισσότερες προπονήσεις της Σφιόντεκ. Την ακολουθεί στα ταξίδια και δεν περιορίζεται απλώς σε συζητήσεις και ομιλίες κινήτρου. Οι δυο τους αρχικά μίλησαν πολύ για τα όνειρα της Ιγκα, για τις θυσίες που είναι διατεθειμένη να κάνει. Συζήτησαν για τους φόβους της, για τις σχέσεις της με την οικογένεια και τους φίλους της. Αλλά δεν στάθηκαν απλώς σε αυτές τις κουβέντες.

Κατά τη διάρκεια πολλών προπονήσεων, η Σφιόντεκ φορά ειδικό εξοπλισμό ο οποίος καταγράφει και αναλύει τα επίπεδα του στρες της και παρατηρεί τη δραστηριότητα της καρδιάς και του μυαλού της. Λίγο πριν από το φετινό Australian Open, παρακολούθησαν μαζί ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ώστε να καταλάβει τις παραμέτρους της ξαφνικής φήμης. Η Ντάρια Αμπράμοβιτς καθορίζει μεγάλο μέρος του προγράμματος της Πολωνής τενίστριας και η δεύτερη λέει πια ότι «η ζωή μου άλλαξε».

🏆🇮🇹Incredible. Thank you for all kind words and messages. I will remember this week and the lessons I've learned. Grazie Roma!

🏆🇮🇹Dziękuję za wszystkie gratulacje i wiadomości.Ten tydzień (i lekcje, które odrobiłam) był dla mnie wyjątkowy i zapamiętam go na zawsze. Grazie Roma! pic.twitter.com/qYe5pSoFzu