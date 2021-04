Στα 5,5 δισ. δολάρια η αξία των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς!

Για χρόνια, το μότο «Strength In Numbers» (=«η δύναμη στους αριθμούς») του Γκόλντεν Στέιτ επικεντρωνόταν στο «3». Τόσα ήταν τα πρωταθλήματα που κατέκτησε από το 2015 ως το 2018 η ομάδα από το Οκλαντ της Καλιφόρνια, η οποία θεωρείται εκείνη που έφερε την «επανάσταση του τριπόντου» στο ΝΒΑ. Ο νέος δυναμικός αριθμός των Ουόριορς, πάντως, μάλλον είναι το «5»...

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Sportico, η εταιρία Arctos αγόρασε το 5% των μετοχών των Ουόριορς, κάτι που «εκτοξεύει» την αξία της ομάδας στα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια και την κατατάσσει πρώτη στη Λίγκα. Στην τελευταία μελέτη του Forbes για την προηγούμενη χρονιά, το Γκόλντεν Στέιτ ήταν στη δεύτερη θέση με αξία 5,21 δισ., πίσω μόνο από τους Νικς της Νέας Υόρκης, για τους οποίους η εκτίμηση ανέρχεται στα 5,41 δισ. δολάρια. Η νέα συνεργασία των Ουόριορς, όμως, αναμένεται να τους φέρει στην κορυφή της σχετικής λίστας, με ένα ποσό κάτι παραπάνω από δεκαπλάσιο από τα 450 εκατ. που ξόδεψαν το 2010 οι Τζο Λέικομπ και Πίτερ Γκάμπερ, για να αποκτήσουν το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας..

