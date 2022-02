«Πράσινο φως» σε Πούτιν από το ρωσικό κοινοβούλιο για χρήση στρατού

Την έγκριση του ρωσικού κοινοβουλίου για χρήση στρατού στο εξωτερικό έλαβε ο Πούτιν, την ώρα που ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει «εισβολή» την ανάπτυξη των δυνάμεων της Μόσχας στην Ουκρανία και πληροφορίες κάνουν λόγο για την παρουσία 10.000 στρατιωτών, ήδη, στην ανατολική Ουκρανία.

Το χθεσινό διάγγελμα του ρώσου προέδρου και η απόφαση αναγνώρισης της ανεξαρτησίας των Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ προκάλεσαν οργή στη Δύση, πυροδοτώντας μπαράζ καταδικαστικών αποφάσεων, καθώς και έκτακτες συσκέψεις για τον συντονισμό της απάντησης στο Κρεμλίνο και την επιβολή κυρώσεων. O αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν απηύθυνε διάγγελμα με το οποίο ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στη «ρωσική ελίτ» και σε τράπεζες, επιρρίπτοντας την ευθύνη για την κατάσταση στην Ουκρανία στον ρώσο ομόλογό του.

Οργή επικρατεί και στη Μαριούπολη, η οποία βρίσκεται 20 χλμ μακριά από τις περιοχές που διοικούν οι ρωσόφωνοι αντάρτες, όπου πραγματοποιήθηκε αντι-ρωσική διαδήλωση.

Το Κρεμλίνο από πλευράς του, έδωσε εντολή να εκκενωθεί η ρωσική πρεσβεία στο Κίεβο, εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις με τους αυτονομιστές, ενώ στρατιωτική αυτοκινητοπομπή αποτελούμενη από περισσότερα από 100 φορτηγά γεμάτα με στρατιώτες θεάθηκε να κατευθύνεται προς τα ουκρανικά σύνορα, στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Εν μέσω διεθνών αντιδράσεων, η ρωσική Άνω Βουλή έδωσε πάντως το «πράσινο φως» στον πρόεδρο Πούτιν να αναπτύξει στρατό στο εξωτερικό. Η αποστολή ονομάστηκε «ειρηνευτική αποστολή» στις δύο υπό απόσχιση περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Η απόφαση είναι άμεσης ισχύος, τόνισε βουλευτής που έλαβε μέρος στη συζήτηση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, μιλώντας στο κοινοβούλιο, τόνισε ότι η χώρα είχε μείνει χωρίς άλλη επιλογή και ζήτησε την έγκριση για ανάπτυξη του στρατού στο εξωτερικό. «Η Ρωσία θα υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα των δύο υπό απόσχιση περιοχών της Ουκρανίας», τόνισε ο Νικολάι Πανκόφ.

Ο ρώσος βουλευτής Κλίσας δήλωσε προς την Άνω Βουλή ότι ο Πούτιν θα αποφασίσει για τον αριθμό των στρατιωτών, το χρόνο και το αντικείμενο της αποστολής τους.

Λίγη ώρα αργότερα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν εκτάκτως στο Παρίσι λάμβαναν αποφάσεις για το φάσμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έντονη ήταν η αντίδραση του ρωσικού ΥΠΕΞ. Η εκπρόσωπός του Μαρία Ζαχάροβα τόνισε ότι «οι δυτικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας είναι παράνομες».

Με ομοφωνία, συμφώνησαν το πρώτο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα επιβληθεί σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τον Καναδά. Οι κυρώσεις θα επιβληθούν κατά 27 προσώπων και οντοτήτων «που υπονομεύουν την ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Το πακέτο των κυρώσεων περιλαμβάνει επίσης περιορισμό της πρόσβασης των Ρώσων στις ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, όλα τα μέλη της ρωσικής Δούμας θα υποστούν κυρώσεις, που αφορούν σε απαγόρευση ταξιδιών και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων.

Στο έκτακτο, άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, o οποίος δήλωσε από το Παρίσι ότι «η Ελλάδα είναι υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών από θέση αρχής και σύμφωνα με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις παγκόσμιες αξίες».

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Λε Ντριάν γνωστοποίησε ότι ακυρώνεται η συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, που ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή.

Έκτακτη συνεδρίαση και της Επιτροπής ΝΑΤΟ - Ουκρανίας (NUC) συγκάλεσαν οι σύμμαχοι, σύμφωνα με ανακοίνωση, ενώ το ΝΑΤΟ, όπως ήταν αναμενόμενο, καταδίκασε την απόφαση της Ρωσίας να επεκτείνει την αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» και της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

Ο γγ της συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης τόνισε ότι «ποτέ δεν είναι πολύ αργά για μη εισβολή», ωστόσο προειδοποίησε για τον κίνδυνο να σημειωθούν προβοκάτσιες στο Ντονμπάς. Τόνισε δε, ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η Ρωσία δεν έχει εγκαταλείψει το σχέδιο μιας επίθεσης μεγάλης κλίμακας.

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 εξέφρασαν την «απαρέγκλιτη στήριξή» τους στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Λιζ Τρας.

«Οι υπουργοί Εξωτερικών καταδικάζουν σθεναρά την καταπάτηση, εκ μέρους της Ρωσίας, των διεθνών δεσμεύσεών της» ανέφερε, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους ομολόγους της των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας.

«Η στήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι αδιαπραγμάτευτη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί συμφώνησαν σε δέσμη «συντονισμένων, κλιμακούμενων κυρώσεων» σε απάντηση για τις ενέργειες της Ρωσίας.

🇬🇧🇺🇸🇩🇪🇫🇷🇨🇦🇮🇹🇯🇵 The G7 Foreign Ministers strongly condemn Russia’s violation of their international commitments.



We agreed a strong package of coordinated escalatory sanctions in response. Our support is unwavering for the territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/uW6y3ItrZJ