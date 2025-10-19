Αδ. Γεωργιάδης για διάλογο Κασσελάκη - Τζάκρη: Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά…

«Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά…» σχολίασε σε ανάρτήσή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για τη στιχομυθία του Στέφανου Κασσελάκη και της Θεοδώρας Τζάκρη που διέρρευσε, υπογραμμίζοντας για την κ. Τζάκρη ότι «επί της ουσίας έχει δίκιο ο Στέφανος η κυρία αυτή μόνον διχάζει εδώ και πολλά χρόνια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Η @Theodora_Tzakriαντιπρόεδρος του κόμματος @skasselakis βουλευτής 18 χρόνια τουλάχιστον και πρώην υφυπουργός στις Κυβερνήσεις @GPapandreou και @atsipras «κατόρθωσε» να ανεβάσει, εκ λάθους προφανώς, μία ιδιωτική της συνομιλία, με τον Πρόεδρο του Κόμματος της στο instagram….αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά…. Επί της ουσίας έχει δίκιο ο Στέφανος η κυρία αυτή μόνον διχάζει εδώ και πολλά χρόνια.

Η Τζάκρη προσφεύγει στη Δίωξη μετά τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας με τον Κασσελάκη - «Αδιατάρακτες οι σχέσεις μας»

τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προσφεύγει η Θεοδώρα Τζάκρη, μετά τη διαρροή αποσπάσματος συνομιλίας της με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η κυρία Τζάκρη, σε δήλωσή της, ανέφερε ότι είναι θύμα παραβίασης προσωπικών δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας.

Η ανάρτηση της Θεοδώρας Τζάκρη:

«Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας.

Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά.

Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες.

Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου».

Στ. Κασσελάκης: Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα - Είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς συνεργάτες μου

Την δική του εκδοχή μετά τη διαρροή της έντονης προσωπικής του συνομιλίας με την αντιπρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, δίνει ο Στέφανος Κασσελάκης, διαψεύδοντας κάθε σενάριο περί αρνητικού κλίματος στην προσωπική τους σχέση.

«Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει.» αναφέρει.

Ιδιαίτερα αναφορά κάνει και στο πρόσωπο της κ. Τζάκρη, ως μια από τους στενότερους συνεργάτες του, επισημαίνοντας μάλιστα ότι την εκτιμά ιδιαίτερα. «Εννοείται ότι είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς μου συνεργάτες» δηλώνει προσθέτοντας ότι «όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της».

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies - αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; - ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου - αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας;

Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη.

Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει.

Εννοείται ότι είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς μου συνεργάτες. Ειδικά από εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα.

Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της.

Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου.

Είμαι υπερήφανος για την Θεοδώρα και για όλα τα μέλη του Κινήματος. Μην πτοείστε - πεισμώστε!

«Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς.»

Αυτά για σήμερα. Επιστρέφω στο mood που εύχομαι σε όλους τους Έλληνες. Ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά τους με αγάπη και χαμόγελο.