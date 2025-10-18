Η Τζάκρη διέρρευσε συνομιλία με τον Κασσελάκη: «Δεν με καταδέχεσαι» του γράφει - «Δεν είμαι σε mood τώρα» της απαντά

Σε μια γκάφα ολκής υπέπεσε η αντιπρόεδρος του νεοσύστατου Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, δημοσιεύοντας μια έντονη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού στιχουργού, Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα την σχετική συνομιλία, λέγοντας πως η κυρία Τζάκρη «την ανεβάζει καταλάθος στόρι στο ίνσταγκραμ σε δημόσια θέα (έτοιμη για τη Silicon Valley)», τα δυο κορυφαία στελέχη του Κινήματος Δημοκρατίας δεν φαίνεται να διάγουν την καλύτερη περίοδο ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις και συνομιλίες.

«Έχεις διχάσει πολύ κόσμο», φέρεται να λέει στην κ. Τζάκρη ο Στέφανος Κασσελάκης, με την αντιπρόεδρο του κόμματος να ανταπαντά, ζητώντας διευκρινίσεις. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δεν φαίνεται να αποκρίνεται, λέγοντας της πως «δεν έχει όρεξη».

Όταν δε η Θεοδώρα Τζάκρη ζητά άμεση δια ζώσης συνάντηση από τον πρόεδρο (λέγοντας ότι δεν την καταδέχεται), ο Στέφανος Κασσελάκης της απαντά «Δεν είμαι σε mood τώρα».

Μην πείτε ότι δε σας τα έχω πει εδώ και (περίπου) ένα χρόνο.

Ο Πρόεδρος διακοπές στην Αμερική, η Αντιπρόεδρος τον ψάχνει, εκείνος δεν είναι σε mood να της μιλήσει, εκείνη κάνει print screen τη συνομιλία τους κι αντί να τη στείλει εκεί που θέλει (ποιος ξέρει πού;) την ανεβάζει… https://t.co/hqndrrhPMn — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) October 18, 2025

Ο επίμαχος διάλογος:

- Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι

- Ποιον κόσμο; Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν απαντάς;

- Δεν έχω όρεξη τώρα. Να δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός

- Ωραία για να δούμε, για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι

- Δεν είμαι σε mood τώρα