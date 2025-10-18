Washington Post

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποκατέστησε τη σχέση του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με μία τηλεφωνική κλήση λίγο πριν από τη κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ την Παρασκευή με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία προοριζόταν να περιλαμβάνει συζητήσεις για την παροχή στην Ουκρανία ισχυρών νέων όπλων μακρού βεληνεκούς.

Μέχρι την τηλεφωνική κλήση της Πέμπτης, ο Τραμπ φαινόταν έτοιμος να ενισχύσει το οπλοστάσιο και τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας με πυραύλους cruise Tomahawk. Όμως μετά από αυτήν και τη μετέπειτα συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ υποβάθμισε κάθε συζήτηση για τους πυραύλους και εστίασε αντ’ αυτού σε ακόμη μια Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν στην Βουδαπέστη.

Ήταν η πιο πρόσφατη μεταστροφή στις θέσεις του Τραμπ για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, που συχνά αλλάζουν μετά από επαφή με τον Πούτιν, ο οποίος έχει δείξει μεγάλη ικανότητα στο να πείθει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την δική του οπτική της σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει πετύχει να αποτρέψει τον Τραμπ από το να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις - ή να στείλει πιο ισχυρά όπλα στην Ουκρανία - διατηρώντας συνεχώς ανοιχτή την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τις επιθέσεις της.

Αντί για νέα υποστήριξη στην Ουκρανία ή κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν - ένα «δώρο» για τον Ρώσο ηγέτη. Δεν έγινε καμία αναφορά στο να περιορίσει η Ρωσία τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς της υποδομής ενέργειας της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα.

Με παρόμοιο τρόπο, μετά τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, ο Τραμπ εγκατέλειψε την πίεση προς τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός και η Μόσχα ενέτεινε τις επιθέσεις της, ενώ ο Πούτιν αγνοούσε τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να συναντηθεί με τον Ζελένσκι.

Ο Τραμπ την Παρασκευή αγνόησε τις ανησυχίες ότι ο Πούτιν προσπαθούσε και πάλι να κερδίσει χρόνο.

Καταλόγισε τη συνέχιση των μαχών όχι στην άρνηση του Πούτιν να προσφέρει παραχωρήσεις, αλλά στο «κακό αίμα» μεταξύ των Ρώσων και Ουκρανών ηγετών, προφανώς κατηγορώντας και τις δύο πλευρές για το «μίσος που τρέφουν η μία για την άλλη».

Παραμένει ασαφές ποιες προτάσεις μπορεί να έχει κάνει ο Πούτιν για να πείσει τον Τραμπ ότι θα μπορούσε να επιτύχει μια ειρηνευτική πρόοδο με μια συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στη Βουδαπέστη. Ο Τραμπ δεν έδωσε κανένα στοιχείο όταν απαντούσε σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης μαζί με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, απλώς δηλώνοντας την πεποίθησή του ότι «νομίζω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο», ένα μότο που επαναλαμβάνει εδώ και μήνες ενώ ο Πούτιν καθυστερεί τις εξελίξεις.