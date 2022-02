Ο Λευκός Οίκος χαιρετίζει την απόφαση της Γερμανίας να «παγώσει» τον Nord Stream 2

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με τη Γερμανία και καλωσορίζουν την ανακοίνωση του Βερολίνου να «παγώσει» τη συμφωνία με τη Μόσχα για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος σήμερα Τρίτη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «κατέστησε σαφές ότι αν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, θα ενεργούσαμε μαζί με τη Γερμανία για να βεβαιωθούμε ότι ο Nord Stream 2 δεν θα προχωρήσει», αναφέρει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι, σε μήνυμά της στο Twitter.

«Είχαμε επαφές με τη Γερμανία στη διάρκεια της νύχτας και καλωσορίζουμε την ανακοίνωσή τους. Θα ακολουθήσουμε με τα δικά μας μέτρα σήμερα», σημειώνει η Τζεν Ψάκι.

@POTUS made clear that if Russia invaded Ukraine, we would act with Germany to ensure Nord Stream 2 does not move forward. We have been in close consultations with Germany overnight and welcome their announcement. We will be following up with our own measures today.