Παγκόσμια ανησυχία για την «Όμικρον» - Εντείνονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η νέα μετάλλαξη του κορονοϊού «Όμικρον», κρούσματα της οποίας έχουν εντοπιστεί στη Νότια Αφρική, το Χονγκ Κονγκ, το Ισραήλ και την Ευρώπη. Ήδη περιστατικά μολύνσεων από το συγκεκριμένο στέλεχος της COVID-19 έχουν καταγραφεί στο Βέλγιο (εντοπίστηκαν την Παρασκευή), Γερμανία, την Τσεχία, στη Βρετανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Δανία, όπως και την Αυστραλία.

Η μία χώρα μετά την άλλη κλείνει τα σύνορά της, με τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς ελέγχους να προκαλούν προβλήματα στις αερομεταφορές.

Αυστραλία

Το νέο παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού, εξακολουθεί να εξαπλώνεται στον κόσμο, με δύο νέα κρούσματα να εντοπίζονται σήμερα στην Αυστραλία, παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες χώρες επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε μια προσπάθεια να προστατευθούν.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Υγείας της πιο πολυπληθούς πολιτείας της Αυστραλίας, της Νέας Νότιας Ουαλίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο ταξιδιώτες που έφτασαν χθες Σάββατο στο Σίδνεϊ από τον νότιο τμήμα της Αφρικής βρέθηκαν θετικοί στο στέλεχος Όμικρον.

Και οι δύο ήταν ασυμπτωματικοί, πλήρως εμβολιασμένοι κατά της covid-19 και έχουν τεθεί σε καραντίνα, σύμφωνα με τις αρχές. Άλλοι 12 επιβάτες της ίδιας πτήσης που επίσης προέρχονται από το νότιο τμήμα της Αφρικής μπήκαν σε απομόνωση, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διαγνωστεί με covid-19, ενώ οι συνολικά 260 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος – επιβάτες και πλήρωμα—έχουν λάβει εντολή να αυτοαπομονωθούν.

Τα κρούσματα στην Αυστραλία αποτελούν την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι το νέο στέλεχος του κορονοϊού ίσως αποδειχθεί δύσκολο να περιοριστεί.

Γαλλία

Η νέα παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού πιθανόν να κυκλοφορεί ήδη στη Γαλλία, όπως είπε σήμερα ο υπουργός Υγείας της χώρας προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αυστηροποιεί τους περιορισμούς για να περιορίσει την εξάπλωσή του.

"Δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, αλλά είναι ζήτημα ωρών", είπε στους δημοσιογράφους ο Ολιβιέ Βεράν σε ένα εμβολιαστικό κέντρο στο Παρίσι.

Αυστρία

Παράλληλα, ένα πρώτο ύποπτο κρούσμα του νέου παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον του κορονοϊού εντοπίστηκε στην περιοχή του Τιρόλου στην Αυστρία, όπως ανακοίνωσαν αργά χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Συγκεκριμένα το ύποπτο κρούσμα αφορά έναν ταξιδιώτη που επέστρεψε από τη Νότια Αφρική την προηγούμενη εβδομάδα και ο οποίος βρέθηκε θετικός στην covid-19, με ενδείξεις ότι έχει προβληθεί από τη νέα παραλλαγή, αν και η επιβεβαίωση αναμένεται τις επόμενες ημέρες, επεσήμαναν οι αρχές του Τιρόλου.

Υπενθυμίζεται ότι στην Αυστρία ισχύει ήδη από τη Δευτέρα lockdown λόγω της ραγδαίας ανόδου των κρουσμάτων της covid-19.

Δανία

Επιπροσθέτως, η Δανία εντόπισε πιθανότατα τη νέα παραλλαγή Όμικρον του SARS-CoV-2, σε δύο άτομα που έφτασαν στη χώρα από τη Νότια Αφρική, όπως ανακοίνωσε χτες το υπουργείο Υγείας.

«Οι υγειονομικές αρχές υποψιάζονται δικαιολογημένα ότι έχουμε τα πρώτα δύο κρούσματα της Όμικρον στη Δανία», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Μάγκνους Χόινικε σες ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το υπουργείο διευκρίνισε υπόψιν ότι τα κρούσματα θα επιβεβαιωθούν μόνο αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση του γονιδιώματος.

Βρετανία

Τον εντοπισμό των δύο κρουσμάτων της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού «Όμικρον» στη Βρετανία ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Σατζίντ Τζάβιντ. Πρόκειται για άτομα που είχαν ταξιδέψει σε χώρες της νότιας Αφρικής.

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Υγείας, τα δύο κρούσματα συνδέονται με ταξίδια σε χώρες της νότιας Αφρικής. «Τα άτομα βρίσκονται σε απομόνωση, ενώ ο εντοπισμός επαφών βρίσκεται σε εξέλιξη», υπογράμμισε.

Τσεχία

Επίσης, το περιφερειακό νοσοκομείο του Λίμπερετς, στη βόρεια Τσεχία, ανακοίνωσε απόψε από την τηλεόραση ότι εντοπίστηκε η παραλλαγή Όμικρον σε μια ασθενή που πάσχει από Covid-19.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το στέλεχος επιβεβαιώθηκε» είπε ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου, ο Βάτσλα Ρίτσαρ, μιλώντας στην τσεχική τηλεόραση.

«Το αποτέλεσμα (των εξετάσεων) είναι αρκετά ακριβές», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η παραλλαγή επιβεβαιώθηκε «κατά 90%».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις είχε δηλώσει ότι η γυναίκα αυτή, που είναι εμβολιασμένη και εμφάνιζε ελαφρά συμπτώματα, είχε επισκεφθεί τη Ναμίμπια και επέστρεψε στην Τσεχία μέσω Νότιας Αφρικής και Ντουμπάι.

Η Τσεχία καταγράφει καθημερινά ρεκόρ κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα και η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επιβάλει και πάλι μέτρα, όπως το κλείσιμο των εστιατορίων, των μπαρ και των νάιτκλαμπ, καθώς και όλων των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Ολλανδία

Ταυτόχρονα, οι υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι 13 από τα κρούσματα της Covid-19 που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών που έφτασαν αεροπορικώς στην Ολλανδία από τη Νότια Αφρική την Παρασκευή φέρουν τη μετάλλαξη Όμικρον, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Οι 13 αυτοί ήταν μεταξύ των 61 επιβατών που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και επέβαιναν σε δύο πτήσεις με συνολικά περίπου 600 επιβάτες. Σημειώνεται ότι αυτοί που βγήκαν θετικοί βρίσκονται σε απομόνωση σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο.

“Στην έρευνά μας για την αλληλούχιση του γονιδιώματος του ιού, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, βρήκαμε μέχρι στιγμής 13 κρούσματα της παραλλαγής Όμικρων μεταξύ των επιβατών που βγήκαν θετικοί στο τεστ του κορονοϊού”, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ολλανδικό Ινστιτούτο Υγείας (RIVM).

“Δεν είναι απίθανο να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα στην Ολλανδία”, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου στο Ρότερνταμ ο υπουργός Υγείας Χούγκο ντε Γιόνγκε και σημείωσε ότι “αυτή πιθανόν να είναι η κορυφή του παγόβουνου”.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα των Ολλανδών ξεκίνησε με την εξέταση όλων των επιβατών που έφθασαν με δύο πτήσεις από τη Νότια Αφρική στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ Σίπχολ την Παρασκευή προτού η ολλανδική κυβέρνηση αναθεωρήσει τους κανόνες για τις πτήσεις από τη Νότια Αφρική λόγω της εμφάνισης της νέας παραλλαγής.

Υπογραμμίζεται ότι οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές επιχειρούν επίσης να έρθουν σε επαφή και να εξετάσουν περίπου 5.000 άλλους επιβάτες, οι οποίοι έχουν επιστρέψει στη χώρα από τη Νότια Αφρική, την Μποτσουάνα, το Εσουατίνι, το Λεσότο, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια ή τη Ζιμπάμπουε από τη Δευτέρα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στην Ολλανδία τίθενται σήμερα σε ισχύ νέα περιοριστικά μέτρα με βάση τα οποία τα μπαρ, τα εστιατόρια και τα περισσότερα καταστήματα θα κλείνουν στις πέντε το απόγευμα σε μια προσπάθεια ανάσχεσης του ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορονοϊού που επιβαρύνει το σύστημα υγείας, ενώ από προχθές Παρασκευή η ολλανδική κυβέρνηση απαγόρευσε όλα τα ταξίδια από τις χώρες της νότιας Αφρικής. Ο Ολλανδός υπουργός Υγείας Χιούγκο ντε Γιονγκ διευκρίνισε ότι όσοι ταξιδιώτες βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τη χώρα θα πρέπει να υποβληθούν σε διαγνωστικά τεστ και να παραμείνουν σε καραντίνα κατά την άφιξή τους.

Ιταλία

Ο πρώτος Ιταλός πολίτης ο οποίος βρέθηκε χτες θετικός στην παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού, είναι ένας μάνατζερ ο οποίος τις περασμένες ημέρες προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, προερχόμενος από την Μοζαμβίκη.

Έχει κάνει δυο δόσεις εμβολίου κατά της Covid-19 και, έως ώρα, τα συμπτώματά του είναι ελαφρά.

Πιο αναλυτικά, ο μάνατζερ, με καταγωγή από την Κάτω Ιταλία, επέστρεψε πριν δέκα ημέρες από την Αφρική και μετά την άφιξή του στο Μιλάνο, πήγε στην πόλη Καζέρτα, έξω από την Νάπολη, όπου ζει με την πενταμελή οικογένειά του.

Ο ασθενής προέκυψε θετικός όταν επέστρεψε στο Μιλάνο και υποβλήθηκε σε διαγνωστικό τεστ, για να επιβιβασθεί σε νέα πτήση με προορισμό την Αφρική.

Ο πέριφερειάρχης της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης, Βιντσέντσο Ντε Λούκα, μετά και την τελευταία αυτή εξέλιξη, κάλεσε με έμφαση όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν και να φορούν την προστατευτική μάσκα, και προανήγγειλε αυστηρούς ελέγχους από την αστυνομία.

Σημειώνεται ότι στο Μιλάνο από χτες και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου είναι και πάλι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους δρόμους του κέντρου. Το ίδιο μέτρο αναμένεται να ισχύσει σύντομα και στη Ρώμη, όπου αποφασίσθηκε ήδη η πρόσβαση περιορισμένου αριθμού πολιτών και τουριστών, στις κύριες εμπορικές οδούς και στις μεγάλες πλατείες της πόλης.

Γερμανία

Δύο κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον εντοπίστηκαν στη Βαυαρία, ενώ άλλο ένα ύποπτο κρούσμα εξετάζεται στη δυτική Γερμανία, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Πιο αναλυτικά, οι δύο άνθρωποι που φέρουν την παραλλαγή έφτασαν στις 24 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο του Μονάχου, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Βαυαρίας, χωρίς να διευκρινίσει ρητά αν προέρχονταν από τη Νότια Αφρική. Και οι δύο προσήλθαν για έλεγχο αφού πληροφορήθηκαν ότι κυκλοφορεί η νέα αυτή παραλλαγή που προκαλεί ανησυχίες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βαυαρίας, όποιος βρισκόταν στη Νότια Αφρική κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, θα πρέπει να περιορίσει τις επαφές του, να υποβληθεί σε τεστ PCR και να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες υγείας. «Η Βαυαρία ανταποκρίθηκε εγκαίρως στη νέα παραλλαγή. Πρέπει να γίνουν τα πάντα για να σταματήσει η εξάπλωσή της», είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου.

Υπογραμμίζεται ότι από τους επιβάτες που έφτασαν την Παρασκευή από το Κέιπ Τάουν, 50 έχουν μπει σε καραντίνα στη Βαυαρία. Δύο αλλοδαποί βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό και εξετάζεται αν φέρουν την παραλλαγή Όμικρον.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, αξιωματούχοι από την Έσση, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, είπαν ότι εντοπίστηκε ένα ύποπτο κρούσμα της Όμικρον, ένας επιβάτης που έφτασε από τη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο άνθρωπος αυτός έφτασε την Κυριακή στη Γερμανία και ήταν πλήρως εμβολιασμένος. Οι αρχές αναμένουν ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση του γονιδιώματος.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ταξιδιώτες που προέρχονται από τη Νότια Αφρική και τη Ναμίμπια υποβάλλονται σε τεστ κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα θετικό κρούσμα.

Ελλάδα

Σε προληπτική καραντίνα δέκα ημερών τέθηκαν πέντε Έλληνες που έφτασαν στη χώρα με πτήση από χώρες της νότιας Αφρικής και ενδιάμεσο σταθμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασαν στη χώρα, τους διενεργήθηκε διαγνωστικός έλεγχος, στον οποίο βρέθηκαν αρνητικοί στη νόσο Covid- 19.

Ωστόσο, τέθηκαν σε δεκαήμερη προληπτική καραντίνα, όπως προβλέπεται από το νέο πρωτόκολλο λόγω της μετάλλαξης Όμικρον, και διαμένουν σε ξενοδοχείο καραντίνας.

Οι επιβάτες θα υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο όταν περάσουν δέκα μέρες και αν το αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου τους (PCR) είναι αρνητικό θα λήξει η καραντίνα τους.

Σημειώνεται ότι κανένα κρούσμα της μετάλλαξης «Όμικρον» του κορονοϊού δεν προέκυψε από τον έλεγχο στον οποίο προχώρησε ο ΕΟΔΥ σε 40.000 δείγματα PCR τεστ που είχαν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 15νθήμερο και το αποτέλεσμά τους ήταν θετικό.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ οι έλεγχοι συνεχίζονται για τον εντοπισμό οποιουδήποτε τέτοιου κρούσματος προκειμένου να υπάρξει αμέσως ιχνηλάτηση και να περιχαρακωθεί πριν εξαπλωθεί.

Μετά από εισήγηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων η κυβέρνηση αποφάσισε τέσσερα αυστηρά μέτρα για τους ταξιδιώτες από εννέα χώρες, ενώ η σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής εξέδωσε έκτακτη αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ).

Πολλές χώρες έχουν ήδη επιβάλει ή σχεδιάζουν να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς για κράτη του νότιου τμήματος της Αφρικής.

Υιοθετώντας τα πιο δραστικά μέτρα μέχρι στιγμής, το Ισραήλ ανακοίνωσε αργά χθες Σάββατο ότι απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός του όλων των αλλοδαπών, ενώ επαναφέρει σε λειτουργία μια τεχνολογία παρακολούθησης των προσώπων μέσω των κινητών τους τηλεφώνων προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του Όμικρον στη χώρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι η απαγόρευση εισόδου στη χώρα θα ισχύει για 14 ημέρες. Στο διάστημα αυτό οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι του στελέχους Όμικρον.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής κατήγγειλε χθες τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς επισημαίνοντας ότι είναι άδικοι και πιθανόν θα βλάψουν την οικονομία της, εκτίμησε μάλιστα ότι τιμωρείται για την επιστημονική της ικανότητα να εντοπίσει έγκαιρα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού.

Στη Βρετανία, όπου εντοπίστηκαν δύο κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον που σχετίζονταν με ταξίδια στο νότιο τμήμα της Αφρικής, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης του στελέχους, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης όλων όσοι φτάνουν στη χώρα να υποβάλλονται σε τεστ PCR.

Παράλληλα η Ελβετία επέκτεινε χτες τα μέτρα για να αναχαιτίσει την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον, επιβάλλοντας καραντίνα στους ταξιδιώτες από τη Βρετανία, την Τσεχία, την Ολλανδία, την Αίγυπτο και το Μαλάουι, χώρες όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή η Ελβετία είχε απαγορεύσει όλες τις πτήσεις από τη Νότια Αφρική και τις γειτονικές της χώρες, ενώ επέβαλε και περιορισμούς σε άλλες χώρες, όπως στο Χονγκ Κονγκ, το Ισραήλ και το Βέλγιο. Από αυτές τις χώρες επιτρέπεται να ταξιδέψουν στην Ελβετία μόνο οι Ελβετοί πολίτες και όσοι διαμένουν μόνιμα στη χώρα ή στην ευρύτερη ζώνη Σένγκεν.

Οι ταξιδιώτες από τη Βρετανία, την Τσεχία, την Ολλανδία, την Αίγυπτο και το Μαλάουι θα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ για την Covid-19 και, επιπροσθέτως, να μπουν σε καραντίνα για 10 ημέρες.

Επίσης, η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Μποτσουάνα, το Λεσότο, τη Σουαζιλάνδη, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, έπειτα από τον εντοπισμό της νέας παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού στη Νότια Αφρική.

Επιπροσθέτως, η Ουγγαρία δήλωσε ότι συντάσσεται με την κίνηση της ΕΕ να περιορίσει τα ταξίδια από τη νότια Αφρική και ότι τα νέα μέτρα θα αναφέρονται σε εκτελεστικό διάταγμα που θα εκδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Παρασκευή, οι 27 χώρες-μέλη της ΕΕ "συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τα ταξίδια από τη νότια Αφρική, μετά τον εντοπισμό μιας νέας παραλλαγής του κορονοϊού, ανακοίνωσε η σλοβενική προεδρία.

Σε ανάρτηση στο Twitter η σλοβενική προεδρία ανέφερε ότι μια επιτροπή ειδικών και από τις 27 χώρες μέλη συμφώνησε ότι είναι αναγκαίο να επιβληθούν προσωρινά περιορισμοί σε όλα τα ταξίδια προς την ΕΕ από τη νότια Αφρική.

Αντίστοιχα, η Νότια Κορέα ανακοίνωσε χτες ότι θα επιβάλει περιορισμούς στις αφίξεις από τη Νότια Αφρική και από επτά άλλες χώρες λόγω της ανησυχίας για τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού, την Όμικρον, η οποία εντοπίστηκε στην περιοχή.

Συγκεκριμένα η Κορεατική Υπηρεσία Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών ανακοίνωσε ότι από τις 28 Νοεμβρίου η έκδοση βίζας για τους προερχόμενους από οκτώ χώρες της νότιας Αφρικής θα περιοριστεί, ενώ οι νοτιοκορεάτες πολίτες που επιστρέφουν από αυτή την περιοχή θα μπαίνουν σε καραντίνα.

Οι οκτώ χώρες τις οποίες αφορούν οι περιορισμοί είναι: Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ζιμπάμπουε, Ναμίμπια, Λεσότο, Εσουατίνι, Μοζαμβίκη και Μαλάουι.

Στο ίδιο μήκος κύμματος και οι αρχές της Ταϊλάνδης ανακοίνωσαν χτες ότι θα απαγορεύσουν την είσοδο στους ταξιδιώτες που προέρχονται από οκτώ χώρες της Αφρικής, οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου για το νέο παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον του κορονοϊού, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος.

Από τον Δεκέμβριο θα απαγορεύεται η είσοδος στην Ταϊλάνδη σε ταξιδιώτες από τη Μποτσουάνα, το Εσουατίνι, το Λεσότο, το Μαλάουι, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, διευκρίνισε ο αξιωματούχος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο μεταξύ το Ομάν απαγορεύει από σήμερα 28 Νοεμβρίου την είσοδο στο έδαφός του σε ταξιδιώτες από επτά χώρες της Αφρική, λόγω της εξάπλωσης της παραλλαγής Όμικρον, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι χώρες αυτές είναι η Νότια Αφρική, η Ναμίμπια, η Μποτσουάνα, η Ζιμπάμπουε, η Μοζαμβίκη, το Λεσότο και το Εσουατίνι.

Παράλληλα, ο Μαυρίκιος θα αναστείλει όλες τις εμπορικές επιβατικές πτήσεις από τη Νότια Αφρική από σήμερα, 28 Νοεμβρίου εξαιτίας της νέας παραλλαγής του κορονοϊού, της Όμικρον, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της νήσου.

Επιπροσθέτως, ανακοίνωση του υπουργείου προσθέτει ακόμη ότι όποιοι επιβάτες έχουν πάει στη Νότια Αφρική, τη Ναμίμπια, το Λεσότο, την Μποτσουάνα, το Εσουατίνι και την Ζιμπάμπουε θα απαγορεύεται να εισέλθουν στον Μαυρίκιο ή να περάσουν ως ενδιάμεσο σταθμό από εκεί.

Η αεροπορική εταιρεία South African Airways, η οποία ξεκίνησε πάλι τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο, ανέφερε στο Twitter ότι θα σταματήσει τις πτήσεις προς τον Μαυρίκιο ως αποτέλεσμα της απόφασης για αναστολή των πτήσεων.

Περαιτέρω, η κυβέρνηση της Κολομβίας θα παρατείνει την κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης που έχει κηρύξει ως την 28η Φεβρουαρίου μετά τον εντοπισμό της παραλλαγής Όμικρον του νέου κορονοϊού στη Νότια Αφρική, δήλωσε χθες Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας των Άνδεων, ο Ιβάν Ντούκε.

Το μέτρο «παρατείνεται λόγω (...) της κατάστασης ως προς την πανδημία και για να μας επιτραπεί να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», είπε ο συντηρητικός αρχηγός του κράτους, ο οποίος εκφράστηκε στην πόλη Μοντερία, στην επαρχία Κόρδομπα (νότια).

Yπενθυμίζεται ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμενόταν να τερματιστεί στα τέλη του Νοεμβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα.

Τέλος στη χώρα μας, υπενθυμίζεται ότι από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου ισχύουν τα εξής για όσους ταξιδεύουν από εννέα χώρες της νότιας Αφρικής (Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι).

Τι προβλέπει η ΝΟΤΑΜ

Η NOTAM με ισχύ έως Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, αφορά τους επιβάτες πτήσεων από εννέα (9) κράτη της Αφρικής (αφορά τις χώρες Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι) και προβλέπει είσοδο μόνο Ελλήνων υπηκόων και άλλων ταξιδιωτών από τις συγκεκριμένες χώρες της Αφρικής που ταξιδεύουν μόνο για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) με την προϋπόθεση τριών (3) αρνητικών τεστ, 10ήμερης καραντίνας και ειδικής άδειας εισόδου στην ελληνική επικράτεια από τις αρμόδιες προξενικές αρχές του υπουργείου Εξωτερικών ανεξαρτήτως της εμβολιαστικής τους κατάστασης.

Ειδικότερα για τους επιβάτες από τις εννέα χώρες της Αφρικής προβλέπονται τα ακόλουθα:

Επιβάτες που η πτήση τους έχει ξεκινήσει από Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ελλάδα. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται μόνο Έλληνες επιβάτες και πολίτες άλλων κρατών που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, ανεξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού τους.

2) Να έχουν εξασφαλίσει άδεια από τις κατά τόπους Πρεσβείες, Προξενεία και Προξενικές Αρχές άλλων χωρών, που εκπροσωπούν τη χώρα μας σε περίπτωση απουσίας Ελληνικής Πρεσβείας.

3) Όλοι οι ταξιδιώτες από τις εννέα χώρες της Αφρικής θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε έλεγχο με τεστ (rapid test) κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα.

4) Μετά την είσοδο στη χώρα θα επιβάλλεται περιορισμός, καραντίνα δέκα (10) ημερών, σε ορισμένο από τις αρμόδιες αρχές χώρο και επανέλεγχος των επιβατών με την παρέλευση του δεκαημέρου και λήξη της καραντίνας με την προϋπόθεση αρνητικού μοριακού ελέγχου (PCR).

5) Οι εξαιρέσεις για τους συγκεκριμένους επιβάτες από τις εννέα χώρες της Αφρικής δεν απαλλάσσουν τους ταξιδιώτες από οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση εισόδου στην Ελλάδα που ήδη ισχύει.

Η υποχρέωση των προϋποθέσεων (ΝΟΤΑΜ για επιβάτες πτήσεων από τα εννέα κράτη της Αφρικής), για είσοδο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά από δώδεκα (12) ετών και πάνω.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού ισχύουν όπως έχουν ανακοινωθεί με δελτίο που εκδόθηκε από την ΥΠΑ στις 26/11/2021.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τους εννέα προορισμούς της Αφρικής που αναφέρει η NOTAM.

Η διαδικασία ιχνηλάτησης της χώρας αναχώρησης για τελική άφιξη στην Ελλάδα θα γίνεται με τη γνωστή μέθοδο που προβλέπει το πρωτόκολλο του PLF. Δηλαδή όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr., παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το αεροδρόμιο αναχώρησης και με την συνολική διαδρομή τους.

Ταξιδιωτική οδηγία για οκτώ αφρικανικές χώρες εξέδωσαν χτες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), αφού ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει νωρίτερα νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, λόγω του εντοπισμού της «ανησυχητικής» παραλλαγής Όμικρον στην περιοχή αυτήν.

Πιο αναλυτικά τα CDC αναθεώρησαν τις ταξιδιωτικές συστάσεις τους στο επίπεδο 4, δηλαδή του «πολύ υψηλού» κινδύνου, για τη Νότια Αφρική, τη Ζιμπάμπουε, τη Ναμίμπια, τη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι, το Λεσότο, την Εσουατίνι και την Μποτσουάνα. Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται την περιοχή αυτή της νότιας Αφρικής.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη Δευτέρα, τα CDC είχαν θέσει τη Νότια Αφρική στο επίπεδο 1, δηλαδή του «πολύ χαμηλού» κινδύνου.

Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την παραλλαγή Όμικρον του νέου κορονοϊού, ανέφερε ο Λευκός Οίκος, την ώρα που Βρετανία, Γερμανία και Ιταλία ανακοίνωναν ότι εντόπισαν κρούσματα.

«Ταυτόχρονα, υψηλόβαθμοι υγειονομικοί αξιωματούχοι και η ομάδα αντιμετώπισης της Covid παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις για την Όμικρον και είναι σε τακτική επαφή με αξιωματούχους υγείας σε όλον τον κόσμο», όπως προστίθεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, η Όμικρον δεν έχει εντοπιστεί στις ΗΠΑ. Όμως ο Δρ Άντονι Φάουτσι, ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος, είπε στην εκπομπή Weekend Today του τηλεοπτικού δικτύου NBC ότι «δεν θα εκπλαγεί» εάν συμβεί αυτό. «Όταν έχουμε έναν ιό που δείχνει αυτό το επίπεδο μεταδοτικότητας και έχουμε ήδη κρούσματα σχετιζόμενα με ταξίδι, όπως στο Ισραήλ και το Βέλγιο και σε άλλες περιοχές, όταν έχουμε έναν τέτοιο ιό, είναι σχεδόν απαρέγκλιτο ότι θα πάει ουσιαστικά παντού», είπε ο Φάουτσι.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε χθες Παρασκευή για ακόμη μια φορά έκκληση στις χώρες οι οποίες επρόκειτο να συνεδριάσουν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου την επόμενη εβδομάδα να συμφωνήσουν στην προσωρινή άρση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των εμβολίων κατά της COVID-19, μετά τον εντοπισμό της παραλλαγής Όμικρον του νέου κορονοϊού στη Νότια Αφρική.

Εντούτοις, η συνάντηση στην οποία αναφερόταν αναβλήθηκε επ’ αόριστον, καθώς ο εντοπισμός της Όμικρον πυροδότησε την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών που θα εμπόδιζαν πολλούς από τους συμμετέχοντες να φθάσουν έγκαιρα στη Γενεύη.

«Τα νέα για αυτή τη νέα παραλλαγή θα έπρεπε να κάνουν σαφέστερο από ποτέ το γιατί αυτή η πανδημία δεν θα τελειώσει μέχρι να έχουμε εμβολιάσει τον παγκόσμιο πληθυσμό», επεσήμανε ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που διένειμαν οι υπηρεσίες του.

«Αυτή η είδηση» δείχνει «πόση σημασία έχει να κινηθούμε γρήγορα» προς την κατεύθυνση της προσωρινής άρσης των πατεντών των εμβολίων, επέμεινε.

Εκατοντάδες άνθρωποι αναζητούν τρόπο να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ενώ η μία χώρα μετά την άλλη κλείνουν τα σύνορά του.

Οι ταξιδιώτες στη Νότια Αφρική, πιεζόμενοι να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ψάχνουν αγωνιωδώς να βρουν έναν τρόπο για να παρακάμψουν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν αφού εντοπίστηκε η νέα παραλλαγή Όμικρον του νέου κορονοϊού.

Στην καφετέρια του αεροδρομίου πολλοί άλλοι προσπαθούν μανιωδώς να επικοινωνήσουν με τις προξενικές αρχές της χώρας τους ή με ταξιδιωτικά πρακτορεία. Οι «ναυαγοί» ανταλλάσσουν πληροφορίες και τηλέφωνα. Κάποιοι θα περάσουν τράνζιτ από άλλες αφρικανικές χώρες, όπως από την Αιθιοπία ή τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίες ακόμη δεν έχουν επιβάλει περιορισμούς στις πτήσεις από τη Νότια Αφρική. Θα πρέπει όμως προηγουμένως να υποβληθούν σε μοριακό τεστ για την Covid-19.

Πολλοί Ευρωπαίοι περίμεναν στην ουρά το απόγευμα για να κλείσουν θέση σε μια πτήση για την Αντίς Αμπέμπα. «Στην αρχή προσπαθήσαμε να αλλάξουμε ημερομηνία στο εισιτήριο, όμως δεν ήταν εφικτό», είπε η Βερολινέζα φοιτήτρια Λάουρα Χέρντε, η οποία σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με φίλους στη Νότια Αφρική όταν έμαθε ότι κλείνουν τα σύνορα. «Αναγκαστήκαμε να αγοράσουμε άλλα εισιτήρια. Στην πρώτη πτήση που βρήκαμε», εξήγησε.

Μια ομάδα Γερμανών γεωλόγων περιμένει υπομονετικά έξω από το σημείο όπου γίνονται τα τεστ για την Covid-19. Είναι η δεύτερη φορά που θα υποβληθούν σε τεστ μέσα σε δύο ημέρες. Το κέντρο διαγνωστικών εξετάσεων δεν ήταν όμως προετοιμασμένο να δεχτεί τόσους πολλούς ανθρώπους, δεν διαθέτει αρκετό εκτυπωτικό μελάνι, ούτε μέσα μεταφόρτωσης δεδομένων. «Δεν μπορούν ούτε να μας τυπώσουν τα αποτελέσματα, ούτε να τα στείλουν με email» είπε, απεγνωσμένος πλέον, ο Ρόμπερτ Γκίμπελ, 36 ετών. «Τώρα μας χρειάζεται ένα τεστ PCR των τελευταίων 24 ωρών» ενώ μέχρι και πριν από λίγες ημέρες αρκούσε ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού για να ταξιδέψουν, εξήγησε.

Η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιτρέπει να επιβιβάζονται σε πτήσεις της επιβάτες από τη Νότια Αφρική, την Ζιμπάμπουε και την Μοζαμβίκη εξαιτίας της εξάπλωσης της νέας παραλλαγής του κορονοϊού, της Όμικρον.

«Με άμεση ισχύ, επιβάτες δεν θα επιτρέπονται για ταξίδια από την Νότια Αφρική, την Ζιμπάμπουε και την Μοζαμβίκη σε πτήσεις της#QatarAirways, θα συνεχίσουμε να επανεξετάζουμε την κατάσταση σε καθημερινή βάση καθώς οι νές πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες από τον ΠΟΥ», έγραψε η εταιρεία στο Twitter.

With immediate effect, #QatarAirways will no longer be operating flights from five South African countries – Angola, Mozambique, South Africa, Zambia and Zimbabwe –

due to the COVID-19 Omicron variant. We continue to review the situation as information is available from the WHO.