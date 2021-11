Φον ντερ Λάιεν: «Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο» ώστε να αναλυθεί η «Όμικρον»

«Μάχη με τον χρόνο» δίνουν οι ειδικοί ώστε να αναλύσουν τη νέα παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού SARS-CoV-2, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τη Ρίγα της Λετονίας.

«Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε μάχη με τον χρόνο», σημείωσε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν, καλώντας τους πολίτες να λαμβάνουν προφυλάξεις ώστε να δώσουν στους επιστήμονες το περιθώριο που χρειάζονται για να αναλύσουν την παραλλαγή αυτήν.

«Οι επιστήμονες και οι παρασκευαστές (εμβολίων) χρειάζονται δύο με τρεις εβδομάδες ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα των χαρακτηριστικών της» πρόσθεσε. «Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο», συνέχισε η πρόεδρος της Κομισιόν, προτρέποντας όλους να εμβολιαστούν, να φορούν μάσκα και να τηρούν τις αποστάσεις.

