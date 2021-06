Οι «ταμπέλες» σε Ντουράντ – «Αντέτο» και η «υποχρεωτική» πρόκληση του 6ου αγώνα

Ο μπασκετικός «πατριωτισμός» των Αμερικανών δεν συμπυκνώνεται ακριβώς σε σνομπισμό απέναντι στον «υπόλοιπο κόσμο». Η ανάδειξη και η αποθέωση των ξένων σταρ του ΝΒΑ μπορεί να το επιβεβαιώσει. Απλώς, αρκετά συχνά, η άποψη για έναν μην Αμερικανό σε κάποια γωνιά του πλανήτη «πλάθεται» από την ανάγνωση στατιστικών ή κρίνεται από τη συνοδεία ατομικών βραβείων. Στη δική τους πλευρά του Ατλαντικού, όμως, παρά τη μεγάλη σημασία στα ατομικά κατορθώματα, αυτά ενίοτε είναι απλώς «ταμπέλες»...

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι πρώην MVP της Λίγκας και δις πολυτιμότερος παίκτης των Τελικών, ως παίκτης του Γκόλντεν Στέιτ. Τη φετινή σεζόν επέστρεψε από απουσία 18 μηνών, λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αχίλλειο. Κατέγραψε μ.ό. 26,9π. σε 33΄, αλλά η απουσία του από 37 ματς λόγω προφύλαξης ή μικροτραυματισμών θεωρήθηκε καθοριστική και δεν συμπεριλήφθηκε σε καμία από τις τρεις κορυφαίες πεντάδες της σεζόν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αν και έχασε φέτος το βραβείο του MVP, το οποίο κέρδισε το 2019 και το 2020, αναδείχθηκε την Τετάρτη (16/6) μέλος της κορυφαίας πεντάδας (μαζί με Στεφ Κάρι, Κουάι Λέοναρντ, Λούκα, Ντόντσιτς και Νίκολα Γιόκιτς) για τρίτη διαδοχική regular season.

The 2020-21 All-NBA First Team! #ThatsGame @Giannis_An34 @StephenCurry30 @luka7doncic Nikola Jokic Kawhi Leonard pic.twitter.com/3TN2Bl8ssG

Αν, ωστόσο, τα βραβεία «έπαιζαν» μπάσκετ, τα Playoffs θα ήταν αχρείαστα... Τα ξημερώματα της ίδιας μέρας, ο «Giannis» αποκάλεσε με λίγα λόγια τον Ντουράντ ως «τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο, αυτή τη στιγμή!». Η παραδοχή του «Αντέτο» ήταν η συνέχεια της μαρτυρίας μίας από τις κορυφαίες εμφανίσεις στην ιστορία της post season. Ο «KD», οδήγησε το Μπρούκλιν σε νίκη 114-108 επί του Μιλγουόκι και το 3-2 στη σειρά των ανατολικών ημιτελικών, ωθώντας τους Μπακς «στα «σχοινιά» και στα όρια ενός νέου αποκλεισμού.

Η προσέγγιση μπορεί να είναι διαφορετική. Οι φαν των Νετς και οι ουδέτεροι μάλλον κάνουν εύλογα λόγο για μία ανεπανάληπτη «παράσταση» του Ντουράντ, ο οποίος με 49π., 17ριμπ. και 10ασ. χωρίς να βγει από το παρκέ(!), έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Playoffs με 45+π., 10+ριμπ. και 10+ασ. σε ένα ματς! Το συμπέρασμα του Αντετοκούνμπο έλεγε πολλά. Ακόμη περισσότερα, πάντως, είπαν οι επικριτές των Μπακς, που μίλησαν για το περιβόητο «choke», τον «πνιγμό» μίας ομάδας η οποία στα 20΄ για το φινάλε είχε προβάδισμα 17π., όμως ηττήθηκε. Το βάρος ήταν δεδομένα μεγάλο, καθώς αρκετοί περιμένουν «στη γωνία» αν τα «Ελάφια» αποκλειστούν από τους «πληγωμένους» Νετς, με την απουσία του Κάιρι Ιρβινγκ και την «αθόρυβη» (5π., με 1/10 σουτ) επιστροφή του ανέτοιμου Τζέιμς Χάρντεν...

Κάπου εκεί μπήκε στη μέση του debate η άλλη «ταμπέλα». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε μεν 34π., όμως επικρίθηκε γιατί δεν ήταν ο κύριος αμυντικός πάνω στον – έχοντα και σχεδόν (χωρίς τα μούσκουλα) ίδιο σουλούπι – Κέβιν Ντουράντ. Κανένας δεν απάντησε στην απορία αν δεν ήταν δική του επιθυμία ή αν ο προπονητής του, Μάικ Μπούντενχολζερ, δεν θέλησε να ρισκάρει τη φθορά των φάουλ. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και τον Αύγουστο του 2020, όταν ο Τζίμι Μπάτλερ των Χιτ σκόραρε 40π. εναντίον των Μπακς και στη «φούσκα» του Ορλάντο τους είχε αποκλείσει.

«Αντέτο» και Μιλγουόκι πήραν τη ρεβάνς τους από το Μαϊάμι φέτος, όμως η κριτική επανήλθε για το γεγονός ότι ο Ντουράντ πέτυχε 49π. στο 5ο ματς και έχει στη σειρά μ.ό. 33,6π. με 50,4% στα σουτ! Ο γκαρντ των Μπλέιζερς, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, κατέκρινε τον σταρ των Μπακς, περσινό κορυφαίο αμυντικό του ΝΒΑ, απορώντας πως «φέτος είναι μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας και δεν μαρκάρει τον “KD”;»...

Bruh first team all defense and ain’t go check easy$ 🤔