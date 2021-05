Η ευχή του Αντετοκούνμπο που έγινε... «κατάρα» για τον Τζίμι Μπάτλερ

Κατάλαβε καλά τις δύο περασμένες σεζόν ότι «τα ράσα (σ.σ.: του MVP) δεν κάνουν τον παπά». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ το 2019 και το 2020, ωστόσο δεν «εξαργύρωσε» την προσωπική επιτυχία του με τον τίτλο του πρωταθλητή. Την περσινή χρονιά κέρδισε και το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού, όμως έμεινε με το... παράπονο της απροθυμίας του προπονητή του να ρισκάρει να τον «ρίξει» πάνω στον σταρ του Μαϊάμι, Τζίμι Μπάτλερ, στη σειρά του 2ου γύρου των Playoffs. Ο κόουτς Μάικ Μπούντενχόλζερ το τολμά φέτος και για την ώρα δικαιώνεται.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (25/5), το Μιλγουόκι επιβλήθηκε με το εμφατικό 132-98 των Χιτ στο δεύτερο παιχνίδι του 1ου γύρου της Ανατολής και πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα με 2-0 στις νίκες. Η εύκολη «ανάγνωση» θα ήταν οι 31π. - 13ριμπ. του «Αντέτο» ή η συνεισφορά του ρολίστα Μπριν Φορμπς, με 22π. – 6/9τριπ. από τον πάγκο. Η μεγάλη επιθετική διαφορά από τη νίκη της πρεμιέρας, στην οποία οι Μπακς σούταραν μόλις 5/31τριπ., ήταν τα 10/13 τρίποντα στην πρώτη περίοδο(!) και συνολικά τα 22/53 πίσω από τα 7,25μ.. Μονάχα που το κλειδί ως τώρα στη σειρά είναι η άμυνα του Αντετοκούνμπο στον Τζίμι Μπάτλερ.

Στην περσινή συνάντηση Χιτ και Μπακς στη «φούσκα» του Ορλάντο, ο Αμερικανός γκαρντ κυριάρχησε, καταγράφοντας μ.ό. 23,4π., με 53,2% στα σουρ, συνολικά 5/11τριπ. και 85,2% στις βολές, με 10,8 ανά αγώνα. Σε εκείνη τη σειρά, παρά τα... παρακάλια του «Giannis» στον προπονητή του να τον αφήσει να μαρκάρει τον Μπάτλερ, τον αντιμετώπισε ως κύριο αμυντικό (primary defender) σε μόνο δέκα κατοχές. Στο φετινό συναπάντημα των δύο ομάδων, αυτή η συνθήκη άλλαξε. Το Μιλγουόκι «κόπιαρε» την ιδέα των Λέικερς να στείλουν στους Τελικούς τον βασικό ψηλό τους, Αντονι Ντέιβις κόντρα στον Μπάτλερ και ο Αντετοκούνμπο έχει περιορίσει τη δράση του ηγέτη των Χιτ.

Ο πρώην παίκτης του Φιλαθλητικού μάρκαρε σε 32 κατοχές τον Μπάτλερ στο πρώτο ματς και παρότι δέχθηκε εύκολα το καλάθι της ισοφάρισης που έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση, στο έξτρα πεντάλεπτο τον κράτησε σε 0/3 «σκοτωμένα» τρίποντα. Τα μακριά χέρια και το τεράστιο κορμί του Αντετοκούνμπο ανάγκασαν τον Μπάτλερ σε 8/32 σουτ στη σειρά (4/22 στο πρώτο παιχνίδι και σε 4/10 στο δεύτερο), αλλά κυρίως του έκοψε τον εύκολο δρόμο προς το καλάθι. Ο Αμερικανός είχε μ.ό. έξι επιθέσεις μέσα στη ρακέτα και μόλις δύο προσπάθειες τριπόντου στη regular season, όμως στην πρεμιέρα του Σαββάτου είχε τέσσερα σουτ στο «ζωγραφιστό» και 2/9 τρίποντα... Στα δύο πρώτα ματς μετρά μ.ό. 13,5π., με 25% στα σουτ, 22,2 στα τρίποντα, 64,3% στις βολές και αξιολόγηση στο -42, που είναι η χειρότερη στην ομάδα του.

